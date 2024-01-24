被切部分小腸致感染性休克 20歲英女縮胃手術後亡

縮胃手術是不少癡肥人士的瘦身希望，但凡是手術也有風險。英國一名小時常受欺凌的20歲癡肥女子，因不想在英國輪候公立醫院，決定去土耳其接受縮胃手術。結果她在極感不適的狀態下，仍獲准返英，女事主最終證實出現感染性休克，在再度入院後5日不幸死亡。
女事主里貝羅(Morgan Ribeiro)本月較早時，在19歲男友陪同下，由倫敦飛往土耳其一間醫院，接受收費2,500鎊的縮胃手術。據報姊姊在她出發前幾天，才知道她有此計劃，因擔心風險而極力勸阻，但未獲理會，沒想過妹妹首次自己出門遠行，卻步入了鬼門關。
里貝羅於1月5日接受手術，3天後獲准返英，然而手術後她一直不適。男友憶述，手術前院方並無提及手術風險，而在兩個半小時手術後，她醒來便說覺得不適，但醫護人員說之後會好轉。
上機後感「非常熱及疼痛」
之後幾天里貝羅遵照醫囑盡量作適當運動，期間不適感覺持續，但院方推說全因她沒聽從指示多走動及多補充水分。手術後3日，院方指里貝羅可以出院返英。然而里貝羅一上機即感到「非常熱及疼痛」並有呼吸困難，空姐見狀讓她調位至空間較大的前排，並提供冰及氧氣罩，機上兩名醫生乘客幫忙診斷，認為她情況危急，客機隨即在塞爾維亞緊急降落。在塞爾維亞入院後，醫生指她出現感染性休克，檢查後發現她一截約10厘米的小腸，在縮胃手術中被切走，導致感染。未幾里貝羅心臟病發，須進入人工昏迷狀態，最終她在入院5日後死亡。
據報里貝羅出發前幾日在TikTok發片，對迎接全新的自己感到非常期待，說要跟大家「在另一邊見」(see you on the other side)，展示另一個自己，未料卻變永別。母親心碎不已，「她在成長過程中常受欺負，一直與自己的體重作戰……她度過一段非常艱難的時光」，「我告訴她，她從裡到外都很漂亮，她真的是一個美麗的女孩」。