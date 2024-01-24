被切部分小腸致感染性休克 20歲英女縮胃手術後亡

縮胃手術是不少癡肥人士的瘦身希望，但凡是手術也有風險。英國一名小時常受欺凌的20歲癡肥女子，因不想在英國輪候公立醫院，決定去土耳其接受縮胃手術。結果她在極感不適的狀態下，仍獲准返英，女事主最終證實出現感染性休克，在再度入院後5日不幸死亡。

女事主里貝羅(Morgan Ribeiro)本月較早時，在19歲男友陪同下，由倫敦飛往土耳其一間醫院，接受收費2,500鎊的縮胃手術。據報姊姊在她出發前幾天，才知道她有此計劃，因擔心風險而極力勸阻，但未獲理會，沒想過妹妹首次自己出門遠行，卻步入了鬼門關。

里貝羅於1月5日接受手術，3天後獲准返英，然而手術後她一直不適。男友憶述，手術前院方並無提及手術風險，而在兩個半小時手術後，她醒來便說覺得不適，但醫護人員說之後會好轉。