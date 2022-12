被前任暗中投放AirTag跟蹤 兩女怒告蘋果索償

蘋果AirTag|前夫把AirTag藏於女事主座駕

兩名美國女子周一在三藩市聯邦法院入稟,把原意良好的AirTag形容為「跟蹤者及施虐者的武器選擇」(the weapon of choice of stalkers and abusers),並聲稱其與在俄亥俄及印第安納州的兇案有關。律師未有公開索償金額。

其中一名女原訴人Lauren Hughes稱被前男友在座駕的沙板內側,放上以箱頭筆塗改顏色、用膠袋裝著的AirTag跟蹤。前男友之後在網上發布她搬屋後的座駕照片,並配以單眼emoji及「#airt2.0」hashtag。

另一女原告人則稱,被前夫暗中把AirTag放入孩子的背囊內,以跟蹤及滋擾她,她發現後把AirTag關掉,但之後再有AirTag被放進孩子背囊內。