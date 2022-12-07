被前任暗中投放AirTag跟蹤 兩女怒告蘋果索償

美國蘋果公司被兩名女子入稟索償，指控旗下的物品追蹤器AirTag，未能保障用戶免受跟蹤，危害人身安全。二人來自德州及紐約，分別稱被前任男友及丈夫，暗中用AirTag追蹤，包括在她座駕的沙板(wheel well)內側貼上經改裝的AirTag。

AirTag於去年4月推出，在美國售29美元起，每個直徑約3.2厘米，較一個港元5蚊硬幣稍大，重量僅11克。用戶可以將直接將AirTag放入，又或搭配另外購買的配件，懸掛在鎖匙、銀包及背囊等任何用戶想隨時定位的物品上。AirTag使用藍牙訊號及內建的「超寬頻」(UWB)晶片定位，用戶在有需要時可透過app查看已連繫AirTag的物品位置。除iPhone外，Android用戶下載相關app後，亦可使用AirTag。

英國廣播公司(BBC)指，自AirTag推出後，不少網民討論用AirTag追蹤子女或寵物，但蘋果稱只建議用AirTag追蹤物品而非人物。蘋果並為AirTag加入反跟蹤功能，但被指效果有限。