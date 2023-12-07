被問童年美好回應　普京：被媽媽罰企(有片)

俄羅斯總統普京日前參加全俄兒童與青年組織「先驅者運動」的會議，被問到與家人相處有何美好回憶時，普京回答是被母親罰企，連自己都笑。除了展示出他貼地的一面，亦有人關注普京的心理問題。

普京5日到俄羅斯西南部的皮亞季戈爾斯克市，參加「先驅者運動」會議，一名與會者詢問普京，有沒有與家人相處的美好回憶可以分享，普京說：「這是個人私隱，所以我只會講這件事的開頭，我的媽媽罰我站在牆角，但我不記得是甚麼原因，接著她在我身邊來回走動，並嚴厲地看著我說『你要道歉嗎？』關於這件事的結局，我會單獨告訴你，簡而言之，我媽媽最後親吻了我，然後說我可以不用繼續罰企，這就是我的童年故事」。