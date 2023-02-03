被囚康城得獎導演　伊朗獄中絕食抗議

曾在三大影展康城影展、威尼斯影展以及柏林影展獲獎的伊朗電影導演巴納希（Jafar Panahi），目前被伊朗囚禁在埃溫監獄之內。他的家人透露，這位獲獎的導演決定在獄中進行絕食絕水，以及拒絕接受治療。

人權組織透露，巴納希的妻子向他們表示，巴納希因為其保釋要求被拒，而決定在獄中絕水絕食抗議。巴納希透過其妻子的Instagram上表示：「今日，像很多被困在伊朗的人一樣，我沒有選擇，但我還可以使用我最寶貴的資產。我將會拒絕進食及飲水，以及接受任何藥物，我會盡量保持這個狀態，懷着對伊朗及我土地上人民的愛，直到我死去的身軀離開監獄。」