被指性別歧視兼暴露 Nike美國隊高衩短褲惹議

Nike提供予美國國家女子田徑隊出戰巴黎奧運的制服，其中一款因短褲「開高衩」而引起爭議，被質疑太暴露兼性別歧視，政治不正確。但亦有運動員為Nike平反，Nike則稱尚有其他款式供運動員選擇。無獨有偶，被指外形與南韓藝人IU相似、有「中國田徑IU」之稱的20歲中國田徑女子跨欄選手夏思凝，亦因近期穿著高衩褲比賽而引起話題。
Nike日前請來多位美國田徑隊代表，包括奧運金牌得主和世界錦標賽冠軍，在巴黎公布為美國隊設計出戰巴黎奧運的一系列制服和服裝。當中一款亦有在網上公開的田徑女裝制服，因太高衩而被多名美國田徑女運動員批評，指有「走光」之虞。其中美國中長跑選手奎格利(Colleen Quigley)認為其「絕非為提升表現」而設計。
但獲Nike贊助、將在巴黎奧運爭取衛冕撐杆跳金牌的美國選穆恩(Katie Moon)為品牌護航，強調Nike過去有提供最少20種配搭的制服供女運動員選擇，包括男裝制服，公眾亦應尊重運動員的自主決定權。Nike則稱目前僅公布了部分制服設計，最終會有50款供選手選擇；美國田徑隊表示Nike曾諮詢多名國家隊運動員，並強調運動員會有選擇權。
「中國田徑IU」亦因高衩褲被批
放眼國內，夏思凝近日在室內田徑大賽南京站女子60米跨欄項目奪冠，並也刷新個人紀錄，卻被其身穿的高衩短褲模糊焦點，認為她跨欄時會有走光風險，更有人質疑她「博出位」，引發支持與反對者罵戰。夏思凝教練團解釋，運動員穿三角褲主要目的是為減少摩擦力及風阻，指該短褲極有可能提升0.01秒速度；並稱現場裁判並無禁止，可見並未違規。