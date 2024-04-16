被指性別歧視兼暴露 Nike美國隊高衩短褲惹議

Nike提供予美國國家女子田徑隊出戰巴黎奧運的制服，其中一款因短褲「開高衩」而引起爭議，被質疑太暴露兼性別歧視，政治不正確。但亦有運動員為Nike平反，Nike則稱尚有其他款式供運動員選擇。無獨有偶，被指外形與南韓藝人IU相似、有「中國田徑IU」之稱的20歲中國田徑女子跨欄選手夏思凝，亦因近期穿著高衩褲比賽而引起話題。

Nike日前請來多位美國田徑隊代表，包括奧運金牌得主和世界錦標賽冠軍，在巴黎公布為美國隊設計出戰巴黎奧運的一系列制服和服裝。當中一款亦有在網上公開的田徑女裝制服，因太高衩而被多名美國田徑女運動員批評，指有「走光」之虞。其中美國中長跑選手奎格利(Colleen Quigley)認為其「絕非為提升表現」而設計。