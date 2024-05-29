被捕疑犯無相關知識 日本首宗利用AI製勒索病毒案

日本一名男子涉嫌使用對話型生成式人工智能(AI)聊天機械人製造勒索病毒，被東京警視廳逮捕，相信是日本首宗以生成式AI製造電腦病毒的案例。據稱，該嫌疑犯沒有專業的資訊科技知識，卻仍能在AI協助下成為勒索他人的黑客。

警視廳網絡犯罪對策課周二公布案情，指被捕疑犯是居於川崎市的25歲無業男子林琉輝。他涉嫌於23年3月在寓所內以家用電腦和數部智能手機，使用不止一個公開免費AI聊天機械人，取得不當程式資訊，製成疑似勒索病毒，可將目標人物的數據加密封鎖，然後要求支付虛擬貨幣作為贖金。目前尚未發現疑犯已使用該病毒，亦暫未收到有人或機構因而受害的報告。