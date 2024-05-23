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國際
2024-05-23 04:30:22
日報

被控涉助香港情報機構 英男伏屍公園

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特里克特

現場周二仍未解封，法證人員架起黑色帳篷。(美聯社)

特里克特

特里克特

英國警方早前公布拘控3名男子，涉嫌違反英國《國家安全法》，協助香港情報部門並進行外國干預活動。英國警方周二證實其中一名被告、英國男子特里克特(Matthew Trickett)周日被發現伏屍寓所附近的公園。警方稱，事件仍在調查，暫列作「死因不明」。

現場是伯克郡美登赫一個公園，警員接獲報案後於周日下午5時15分抵達現場，曾為特里克特急救，惟返魂乏術。法醫將驗屍調查死因。特里克特上周一提堂，檢控官指他被落案控告後曾試圖自殺，「在剛過去的周六早上他試圖傷害自己並自殺，現正接受24小時監管」。另外，他曾兩度向扣留所警員說，若他獲釋將會自殺，他已生無可戀；檢控官指，特里克特此話是真是假無人知，但為了其安好，應還柙候審。惟法官最終批准他保釋，原定於本周五再出庭應訊。

外交部：敦促英方停止反華政治操弄

37歲的特里克特曾於英國皇家海軍陸戰隊服役6年，今年2月起加入內政部移民執法部門，並管理一間保安公司。同案兩名被告分別為63歲的袁松彪和38歲華裔男子衞志樑，袁為香港駐倫敦經貿辦行政經理，起訴書指他擁中英雙重國籍，是一名退休的香港警官。衛志樑也擁有中英雙重國籍。3人被指控2023年12月20日至5月2日，搜集情報、監控和詐騙，以協助外國情報機關，並於5月1日試圖闖入一個英國住所。外交部發言人汪文斌昨稱，此前中方已就英方所謂「中國間諜案」闡明了立場，並堅決反對借所謂「間諜活動」對中國惡意詆毀，敦促英方停止反華政治操弄。
 

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