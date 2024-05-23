被控涉助香港情報機構 英男伏屍公園

英國警方早前公布拘控3名男子，涉嫌違反英國《國家安全法》，協助香港情報部門並進行外國干預活動。英國警方周二證實其中一名被告、英國男子特里克特(Matthew Trickett)周日被發現伏屍寓所附近的公園。警方稱，事件仍在調查，暫列作「死因不明」。

現場是伯克郡美登赫一個公園，警員接獲報案後於周日下午5時15分抵達現場，曾為特里克特急救，惟返魂乏術。法醫將驗屍調查死因。特里克特上周一提堂，檢控官指他被落案控告後曾試圖自殺，「在剛過去的周六早上他試圖傷害自己並自殺，現正接受24小時監管」。另外，他曾兩度向扣留所警員說，若他獲釋將會自殺，他已生無可戀；檢控官指，特里克特此話是真是假無人知，但為了其安好，應還柙候審。惟法官最終批准他保釋，原定於本周五再出庭應訊。