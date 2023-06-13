被控37罪首出庭 特朗普：不會認罪

美國前總統特朗普涉嫌在卸任後私藏政府機密文件，若洩露會危害國家安全，他被刑事檢控37項罪名，他一直指這是出於政治動機。案件在美國時間周二下午3時(香港周三凌晨3時)於邁亞密法院開審，特朗普首度出庭應訊，出庭前他受訪稱不會認罪，重申相信他無犯錯，「坦白說，對我們國家來說這是不光彩的。整個世界都在笑」，他呼籲支持者堅定撐他。
周二早上已有大批特朗普支持者和反對者聚集在法院外，其中一名支持者前一天下午4時從加州搭飛機前來，他之前見過特朗普，想在開審當天展示對這位前總統的支持。他說：「我到這裡是要和平示威，不想像華盛頓特區那次。」他指的是2021年1月6日的國會山莊騷亂。邁阿密警方預計有5,000至5萬人聚集，當局加緊戒備，必要時在市中心封路。
特朗普被控37罪｜最高可判監20年
周三踏入77歲的特朗普被控的37宗罪包括違反間諜活動法，在無授權下擁有國防資料，以及串謀妨礙司法公正，最高可判監20年。他收藏的文件涉及核武、軍事和情報文件，當中也牽涉其他國家。控罪指他涉嫌2021年1月卸任離開白宮時帶走數千份文件，當中有極敏感的國安機密，並隨意放在其佛州寓所海湖莊園內。檢控狀詞的相片顯示，裝有文件的箱子放在舞會廳的台上、浴室，以及散落在儲物室地上。特朗普也被指在官員試圖取回有關文件時欺騙對方。特朗普已宣布角逐2024年美國總統選舉，他指有關起訴是要「干擾選舉」。特別檢控官Jack Smith表示，他希望審訊「速戰速決」，並稱特朗普現時是無辜的，直至證明他有罪。有指檢方想案件快速落幕，是希望不影響總統選舉選情。