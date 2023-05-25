被收養逾20年男子好奇查身世　驚覺繼祖母是美國知名殺人犯 曾拍成電影

外國有一名從小被收養的網友好奇查自己真實身世，沒想到深入追查發現，他原生家庭的繼祖母竟是美國知名殺人犯艾倫伯恩（Ellen Boehm），還曾是美國真實連續劇犯罪連續劇《最毒婦人心》的取材內容，讓他相當震驚。

這名網友在1999年被收養，1年多前研究身世，卻發現驚人秘密！原來他的繼祖母是美國知名殺人犯艾倫伯恩（Ellen Boehm），不僅有一、兩本書籍專門研究繼祖母的謀殺案，美國真實犯罪連續劇《最毒婦人心》第七季第六集也在講述這個故事。

但這名網友的親身母親跟艾倫伯恩沒有關係，因為他是祖父第一段婚姻生下的女兒。

網友表示，1970年代末期他的親生祖父保羅（Paul Boehm）與第一任妻子離婚，不久後又迎娶第二任妻子艾倫（Ellen Boehm），並陸續生下1女2子。

1988年，她竟親手掐死熟睡中的小兒子，隔年又以相似手法殺害次子。她趁着8歲大女兒在泡澡時，把運作中的吹風機丟入浴缸，還好大女兒倖免於難。

原來艾倫遭遇經濟困境，犯案前都曾替孩子購買保險。1991年她因為謀殺2個親生兒子及蓄意謀殺親生女兒，被判處無期徒刑且不得假釋，至今仍在密蘇里州服刑。

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