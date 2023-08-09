被流放泰王次子突回國　繼承人問題引猜測

正當泰國的政治問題仍未解決之際，泰國王室又引來新的話題。被流放海外27年的泰王次子瓦差勒宋（Vacharaesorn Vivacharawongse）從美國回國，引起有關泰國王室繼承的猜測。

原被視為王位繼承人的泰王的長公主，帕差拉吉帝雅帕公主（Princess Bajrakitiyabha）在去年底因為突發心臟病，目前仍處於昏迷不醒的狀態，因此泰國王室的繼承問題一直有不少的猜測。原因泰王哇集拉隆功（King Vajiralongkorn）雖然還有一名18歲的兒子，提幫功王子（Prince Dipangkorn），但他本身有學習遲緩的障礙，故泰國有人建議，應該找回被流放海外的4名兒子。