被流放泰王次子突回國　繼承人問題引猜測

正當泰國的政治問題仍未解決之際，泰國王室又引來新的話題。被流放海外27年的泰王次子瓦差勒宋（Vacharaesorn Vivacharawongse）從美國回國，引起有關泰國王室繼承的猜測。
原被視為王位繼承人的泰王的長公主，帕差拉吉帝雅帕公主（Princess Bajrakitiyabha）在去年底因為突發心臟病，目前仍處於昏迷不醒的狀態，因此泰國王室的繼承問題一直有不少的猜測。原因泰王哇集拉隆功（King Vajiralongkorn）雖然還有一名18歲的兒子，提幫功王子（Prince Dipangkorn），但他本身有學習遲緩的障礙，故泰國有人建議，應該找回被流放海外的4名兒子。
42歲的瓦差勒宋是泰王與第2位妻子所生的4名兒子之一，在1996年其母與泰王離婚後，被流放海外。瓦差勒宋與另外3名兄弟都在英國讀書，在其母離婚後被流放，而住在美國。這次是他27年來首次返回泰國。他與3位兄弟在過去就曾去信泰王，希望可以讓他們回國，但當時沒得到回應。
擬展示作為王室成員能力
瓦差勒宋回國後，如一般遊客到多處遊覽。不過他之後亦有會見一些泰國的宗教領袖，以及探訪泰國的兒童照顧設施。泰國傳媒指，這可能是展示他能擔當王室工作的能力。媒體又指，瓦差勒宋是泰王4個流放兒子中，在海外泰國社群最活躍的一位，同時也支持泰國王室制度。報道相信，瓦差勒宋之行可能是一次試探的行程，流放的4名王子能否回國仍然要看泰王哇集拉隆功的觀感。