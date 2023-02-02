被盜走10年長崎文化遺產　南韓法院判為日方擁有

日本長崎縣列為文化遺產的兩個佛像，在2012年被來自南韓的賊人盜走，並運到南韓。雖然佛像翌年已被發現在南韓的佛寺內，日方一直要求南韓歸還，但南韓佛寺一度稱佛像屬於他們，不過在周三（1日）南韓大田市的高等法院裁定擁有權屬日本。
在兩尊被盜走的佛像之中，其中一尊觀音像在長崎縣對馬島的觀音寺內已被保留約600年，是該縣的文化遺產。然而南韓瑞山市的浮石寺卻聲稱他們有一對佛像的擁有權。浮石寺指石像是多年前被倭寇盜去，並在2017年的初審判決中，獲得石像的擁有權。
不過在周三，大田市的高等法院駁回一審的裁決，將石像的擁有權判予對馬島觀音寺。法院的判決指出，浮石寺無法證實石像在14世紀制作時的文獻所標示的浮石寺，與瑞山市的浮石寺是同一間佛寺，因此拒絕承認南韓浮石寺主張的擁有權。對於佛像流落日本的經過，有一些證據能間接證明是倭寇略奪得來，然而即使有不正當移送的可能，但在南韓與日本的法律下都無法追朔。
疑被倭寇盜走至對馬島
然而浮石寺的僧侶對裁決表示遺憾，並考慮就判決作出上訴，同時會尋找更多的證據證明石像是南韓一方。至於大田法院表示，日方除了可接司法手續領回石像外，南韓政府應考慮有關國際文物的處理，從外交途徑將石像歸還。
石像目前在大田市的文化遺產研究所保管，南韓的文物廳在2014年對石像作出的調查指「被略奪的可能性高，但很難斷定」。