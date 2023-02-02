被盜走10年長崎文化遺產　南韓法院判為日方擁有

日本長崎縣列為文化遺產的兩個佛像，在2012年被來自南韓的賊人盜走，並運到南韓。雖然佛像翌年已被發現在南韓的佛寺內，日方一直要求南韓歸還，但南韓佛寺一度稱佛像屬於他們，不過在周三（1日）南韓大田市的高等法院裁定擁有權屬日本。

在兩尊被盜走的佛像之中，其中一尊觀音像在長崎縣對馬島的觀音寺內已被保留約600年，是該縣的文化遺產。然而南韓瑞山市的浮石寺卻聲稱他們有一對佛像的擁有權。浮石寺指石像是多年前被倭寇盜去，並在2017年的初審判決中，獲得石像的擁有權。