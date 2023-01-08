被看好可成「地上最強」女格鬥家 新加坡18歲格鬥少女Victoria Lee離奇逝世

出身於「格鬥家庭」、父親為新加坡華人的18歲少女格鬥(MMA)運動員李勝惠(Victoria Lee)，日前突然傳來死訊，震驚格鬥界，事關Victoria的潛力備受好看，被視為最耀眼新星，有評論更認為她有力成為全球最強的女子格鬥選手。

在美國夏威夷出生的李勝惠Victoria Lee，父親是新加坡華人，母親則是韓裔加拿大人。Victoria李勝惠的姊姊李勝珠(Angela Lee)及哥哥李勝龍(Christian Lee)均為格鬥選手。Angela周日在Instagram發文稱，妹妹Victoria已於去年12月26日離世。貼文稱「她走得太快，我們一家人都完全崩塌。我們想念她。我們的家庭將難復舊觀，人生從此亦不再一樣」。