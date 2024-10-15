被視為最有可能適合人類定居！NASA探測器遠征「木衛二」(有片)

美國太空總署(NASA)的「歐羅巴快帆船」(Europa Clipper)探測器周一發射升空，啟程前往木星，將探索木星衛星「木衛二」地表下，是否有適宜生命存在的條件。NASA指，木衛二被認為是太陽系內在地球之外尋找生命存在條件的「最佳地點」。

宜居星球｜歐羅巴快帆船長達30米 歷來最大行星探測器

歐羅巴快帆船於美東時間14日中午12時06分，由美國太空探索公司SpaceX的「獵鷹重型」運載火箭搭載，從佛羅里達州甘迺迪太空中心升空。NASA表示，「歐羅巴快帆船」是首個詳細研究木衛二的探測器，也是迄今美國為行星探索任務研發的最大探測器，打開太陽能板後長度逾30米，相當於一個籃球場。