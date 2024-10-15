被視為最有可能適合人類定居！NASA探測器遠征「木衛二」(有片)

美國太空總署(NASA)的「歐羅巴快帆船」(Europa Clipper)探測器周一發射升空，啟程前往木星，將探索木星衛星「木衛二」地表下，是否有適宜生命存在的條件。NASA指，木衛二被認為是太陽系內在地球之外尋找生命存在條件的「最佳地點」。
宜居星球｜歐羅巴快帆船長達30米 歷來最大行星探測器
歐羅巴快帆船於美東時間14日中午12時06分，由美國太空探索公司SpaceX的「獵鷹重型」運載火箭搭載，從佛羅里達州甘迺迪太空中心升空。NASA表示，「歐羅巴快帆船」是首個詳細研究木衛二的探測器，也是迄今美國為行星探索任務研發的最大探測器，打開太陽能板後長度逾30米，相當於一個籃球場。
歐羅巴快帆船由獵鷹重型運載火箭搭載升空︰
宜居星球｜歐羅巴快帆船擬49次飛近木衛二
歐羅巴快帆船將飛行約29億公里，預計於2030年4月到達木星，然後用約1年調整至適合探測歐羅巴的軌道，再花3年時間對木衛二作49次近距離飛行，可望完整探索整個木衛二，並逐步傳回數據。
歐羅巴快帆船的主要科學目標是研究木衛二的冰殼及冰面下海洋的狀況，以及木衛二的組成成分和地質狀況，冀助科學家進一步探索地球之外適合生命存在的天體。
宜居星球｜木衛二冰下疑有巨大海洋
木衛二又稱歐羅巴(Europa)，由意大利科學家伽利略於1610年發現，其體積與月球差不多、直徑約地球四分一，表面覆蓋著一層厚厚的冰，但冰面下可能藏有一個巨大的海洋，含水量可能是地球的兩倍。此外，木衛二表面的裂縫亦意味其有活躍的地質活動，暗示它的內部或有足夠溫度，維持生命形成的化學過程，而且整體環境已維持了約40億年穩定不變。