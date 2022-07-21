被診斷腸易激症 加婦暴瘦至90磅原來患腸癌

加拿大一名女子腹部絞痛和大便不暢順，醫生指她患了腸易激綜合症(又稱大腸易激症或俗稱「腸敏感」)。但她情況嚴重到一天去廁所超過8次，體重大幅跌至90磅後，終發現小腸內有腫瘤，一直被醫生誤診。

腸易激綜合症是影響消化系統的常見健康問題，症狀包括腹部絞痛、鼓脹、腹瀉和便秘。這些徵狀可反覆出現，維持數天、數周，甚至數月。25歲的Kady Wheeler現職護士，在讀中學時開始出現腹部絞痛和大便不暢順等情況，醫生診斷她患了腸易激綜合症，她開始戒口不食一些食物以控制情況。Wheeler於2020年生完第二胎後，有關症狀變得嚴重，而且體重嚴重下降，再沒有母乳，「我正放產假，開始嚴重腹部絞痛、臉紅和一天去廁所逾8次」。她瘦至90磅，且體重有減無升，開始檢查自己進食的東西，但與她飲食並沒有關係。Wheeler稱，她24歲時體重最輕僅89磅，現在最健康有114磅，她只有兩次懷孕時會過100磅。