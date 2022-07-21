被診斷腸易激症 加婦暴瘦至90磅原來患腸癌

加拿大一名女子腹部絞痛和大便不暢順，醫生指她患了腸易激綜合症(又稱大腸易激症或俗稱「腸敏感」)。但她情況嚴重到一天去廁所超過8次，體重大幅跌至90磅後，終發現小腸內有腫瘤，一直被醫生誤診。
腸易激綜合症是影響消化系統的常見健康問題，症狀包括腹部絞痛、鼓脹、腹瀉和便秘。這些徵狀可反覆出現，維持數天、數周，甚至數月。25歲的Kady Wheeler現職護士，在讀中學時開始出現腹部絞痛和大便不暢順等情況，醫生診斷她患了腸易激綜合症，她開始戒口不食一些食物以控制情況。Wheeler於2020年生完第二胎後，有關症狀變得嚴重，而且體重嚴重下降，再沒有母乳，「我正放產假，開始嚴重腹部絞痛、臉紅和一天去廁所逾8次」。她瘦至90磅，且體重有減無升，開始檢查自己進食的東西，但與她飲食並沒有關係。Wheeler稱，她24歲時體重最輕僅89磅，現在最健康有114磅，她只有兩次懷孕時會過100磅。
做結腸鏡檢查發現小腸腫瘤
Wheeler在暴瘦後再度求醫，做血液檢測，被診斷患了嚴重腸易激綜合症。她要求做結腸鏡檢查，專科醫生認為可能是腸發炎，但當檢查管導一進入小腸，便發現有腫瘤，化驗後證實為第一級神經內分泌腫瘤(Grade 1 Neuroendocrine tumor)，屬緩慢發展的癌細胞。她指神經內分泌腫瘤為罕見腫瘤，可在不同器官發展，她腸內的腫瘤擴散到腸內三個淋巴結。Wheeler在2020年11月切割了部分小腸，還要檢查是否有其他癌細胞，「整個過程我都很擔心，並不想做手術，將10個月大寶寶和3歲大的兒子留在家裡」。她指，多年來的腸問題終於找到答案，她感到鬆一口氣，但也同時擔心癌細胞是否擴散到其他地方，因為她還有兩名年幼孩子，而且神經內分泌腫瘤也是危險的癌症。