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國際
2023-06-14 14:29:00

被評為紐約最差餐廳　網紅「灑鹽哥」旗下漢堡店黯然結業

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被評為紐約最差餐廳，網紅「灑鹽哥」旗下漢堡店黯然歇業。(網上圖片) 被評為紐約最差餐廳，網紅「灑鹽哥」旗下漢堡店黯然歇業。(網上圖片)

被網民稱為「灑鹽哥」(Salt Bae)的土耳其網紅廚師Nusret Gökçe ，於2020年在紐約曼克頓開設的漢堡店Salt Bae Burger，繼3年前被評為紐約最差餐廳後，接連捲入包括性騷擾、工資糾紛等法律訴訟的爭議後，終於在上月正式結業。

綜合報道，「灑鹽哥」以獨特且浮誇的灑鹽動作在社群媒體上爆紅，更於倫敦、杜拜跟紐約等各城市經營多家冠上「Nusr-Et」之名的餐廳。他在20202於在紐約曼克頓開設漢堡店「Salt Bae Burger，鬧出不少風波，包括只向女性提供免費、開胃菜大小的粉紅色「女士漢堡」而受到性別歧視的指控，雖然餐廳指這是「恭維女性」的招待，在土耳其不會稱為歧視，但之後推出99美元(折合約775港元)的「金色奶昔」和100美元(折合約783港元)的「金箔漢堡」而引起討論。

99美元(折合約775港元)的「金色奶昔」和100美元(折合約783港元)的「金箔漢堡」。(網上圖片)

99美元(折合約775港元)的「金色奶昔」和100美元(折合約783港元)的「金箔漢堡」。(網上圖片)

食物被比喻為「醫院食物

Salt Bae Burger其後再遭媒體「Gothamist」的評論家Scott Lynch狠批的漢堡「只是一塊微不足道的肉，放在一個濕漉漉、甜得令人不快的麵包裡，它很小，無論如何你都無法吃超過一口」，將食物比喻為「醫院食物」般「令人難過」，更指餐廳為「全紐約市最差的餐廳」。加上「Salt Bae Burger開業之前，其背後的公司出現包括性騷擾、工資糾紛等法律訴訟的爭議，終於在上月正式結業。

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