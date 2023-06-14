被評為紐約最差餐廳　網紅「灑鹽哥」旗下漢堡店黯然結業

被網民稱為「灑鹽哥」(Salt Bae)的土耳其網紅廚師Nusret Gökçe ，於2020年在紐約曼克頓開設的漢堡店「Salt Bae Burger」，繼3年前被評為紐約最差餐廳後，接連捲入包括性騷擾、工資糾紛等法律訴訟的爭議後，終於在上月正式結業。

綜合報道，「灑鹽哥」以獨特且浮誇的灑鹽動作在社群媒體上爆紅，更於倫敦、杜拜跟紐約等各城市經營多家冠上「Nusr-Et」之名的餐廳。他在2020年2月於在紐約曼克頓開設漢堡店「Salt Bae Burger」，鬧出不少風波，包括只向女性提供免費、開胃菜大小的粉紅色「女士漢堡」而受到性別歧視的指控，雖然餐廳指這是「恭維女性」的招待，在土耳其不會稱為歧視，但之後推出99美元(折合約775港元)的「金色奶昔」和100美元(折合約783港元)的「金箔漢堡」而引起討論。