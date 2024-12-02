被跨性別女警落藥　2男警慘遭性侵用性工具重傷下體

德國一名跨性別女警被指控在11月初將兩名男同事帶回公寓吸毒和發生性行為，隨後對他們進行襲擊，目前已被停職。這兩名男警聲稱受到嚴重傷害，包括生殖器等部位，疑似遭到「陰莖增大器」等物品的攻擊。

綜合報道，27歲的跨性別女警Judy S. 被指控在11月初在奇巧俱樂部(KitKat Club) 派對中結識2名男警，將他們帶回家後，對他們落藥並發生性行為，接著再對他們進行性侵犯，並使用「增大器」等工具以「真空吸引」的方式對受害者施暴。事後2名男警報案，指他們在沒有吸食可卡因的情況下，在Judy S.的公寓裡突然「無法行動」期間遭到性侵，其中包括生殖器受到嚴重傷害。案發時還有其他人與他們在公寓裡。警方於11月11日到Judy S.搜查檢獲可卡因，現時仍在調查。