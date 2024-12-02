被跨性別女警落藥　2男警慘遭性侵用性工具重傷下體

德國一名跨性別女警被指控在11月初將兩名男同事帶回公寓吸毒和發生性行為，隨後對他們進行襲擊，目前已被停職。這兩名男警聲稱受到嚴重傷害，包括生殖器等部位，疑似遭到「陰莖增大器」等物品的攻擊。
綜合報道，27歲的跨性別女警Judy S. 被指控在11月初在奇巧俱樂部(KitKat Club) 派對中結識2名男警，將他們帶回家後，對他們落藥並發生性行為，接著再對他們進行性侵犯，並使用「增大器」等工具以「真空吸引」的方式對受害者施暴。事後2名男警報案，指他們在沒有吸食可卡因的情況下，在Judy S.的公寓裡突然「無法行動」期間遭到性侵，其中包括生殖器受到嚴重傷害。案發時還有其他人與他們在公寓裡。警方於11月11日到Judy S.搜查檢獲可卡因，現時仍在調查。
奇巧俱樂部是當地地標之一，接待顧客相當多元，包括異性戀和LGBTQ性少數族群。該俱樂部每周六都會舉辦活動，並嚴格要求訪客必須穿著特定物料衣服、皮革等能滿足戀物癖要求的服裝。
女警：如何跟天生是男人的女人討論月經或更年期？
Judy S.最近獲選柏林警隊的女性副代表，成為第二位女性副代表，但選舉結果是在她被停職後才公布。報道引述一名女警表示：「許多同事對此感到冒犯，主要是因為她正在接受調查」。Judy S.是柏林警隊中第一位競選該職位的跨性別女性，但她的同事質疑她在選舉期間沒有透露此事。這名女警說：「如果她能公開談論這件事，那就公平了。作為一個女人，我怎麼能跟一個天生是男人的女人，討論我的月經問題或更年期的問題？她根本無法理解」。