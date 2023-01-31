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國際
2023-01-31 17:26:30

被迫遊機河 坐了13小時飛機乘客原地杜拜降落

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杜拜客機 新西蘭水浸 新西蘭水浸

新西蘭奧克蘭水災嚴重，機場客運大樓遭水淹如汪洋，令一班由杜拜出發的客機被迫在中途折返，結果乘客坐了13小時飛機後在原地降落，仍然在杜拜！另一班由美國達拉斯飛往奧克蘭客機，乘客也在空中飛了10小時後返抵達拉斯。

奧克蘭上周五降暴雨進入緊急狀態，降雨量為當地1月份雨量的8倍，是每年平均雨量的四成，造成4人死亡。機場亦水浸去到小腿位置要關閉，本地航班至上周六中午才恢復，國際航班至周日早上才重開，逾2,000名乘客滯留在客運大樓過夜。阿聯酋航空航班EK448在當地時間上周五早上10時30分起飛，往奧克蘭全程約1.4萬公里，航程16小時，因奧克蘭機場關閉飛到半路要掉頭折返。

新西蘭水浸 新西蘭水浸

網民：點解不轉飛澳洲機場

有網民問，為何不轉飛在新西蘭其他機場或澳洲機場，有人稱奧克蘭機場國際航班要兩天後才重開，乘客飛去悉尼機場逗留兩天，對航公司來說費用不菲，而且當時也不知機場何時才重開。另有人說，新西蘭另一大城市基督城的機場已被轉飛的航班塞爆。

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