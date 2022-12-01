被針對提問年齡性別 新西蘭與芬蘭女總理妙語KO記者(有片)

連國家領袖都遭到歧視？新西蘭女總理阿德恩(Jacinda Ardern)與芬蘭女總理馬林(Sanna Marin)周三在記者會上，被記者問及關於年齡與性別的問題，阿德恩妙答說：「有人會這樣問奧巴馬嗎？」
路透社、英國《衛報》(The Guardian)、澳洲特殊廣播服務(SBS)等媒體報道，阿德恩及馬林是全球最年輕的國家領導人之一，也是少數女性領袖，且兩人年齡相若，阿德恩今年42歲，馬林37歲。
馬林近日出訪新西蘭，與阿德恩會晤，兩人在奧克蘭召開聯合記者會，有記者提問：「很多人會想知道，你們兩人見面，是否只是因為你們年紀差不多？你們知道的，你倆有很多共同點。」
女總理回答顯睿智
對此，阿德恩迅速打斷這名記者，反問：「我想知道，是否有人問過奧巴馬(美國前總統)和約翰‧基(John Key，新西蘭前總理)，你們見面是否是因為年齡相若？」
阿德恩還指出：「當然，我們有更多比例的男性從政，這是事實。但兩位女性會面，不會只是因為她們的性別。」
馬林則回應說：「我們之所以會晤，是因為我們都是總理。」並指她們希望為社會平等議題團結一致，以確保世界各地每位婦女和女孩，會擁有與男性一樣的權利和機會。
Watch NZ Prime Minister Jacinda Ardern pick apart this reporter's question during a joint press conference with Finnish PM Sanna Marin. He asked the pair 'are you two meeting because you're similar in age and got a lot of common stuff there?'— SBS News (@SBSNews) November 30, 2022
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