被針對提問年齡性別 新西蘭與芬蘭女總理妙語KO記者(有片)

阿德恩(右1)款待到訪的馬林，兩人周三在奧克蘭觀看新西蘭毛里族傳統表演。(美聯社)

連國家領袖都遭到歧視？新西蘭女總理阿德恩(Jacinda Ardern)與芬蘭女總理馬林(Sanna Marin)周三在記者會上，被記者問及關於年齡與性別的問題，阿德恩妙答說：「有人會這樣問奧巴馬嗎？」

路透社、英國《衛報》(The Guardian)、澳洲特殊廣播服務(SBS)等媒體報道，阿德恩及馬林是全球最年輕的國家領導人之一，也是少數女性領袖，且兩人年齡相若，阿德恩今年42歲，馬林37歲。

馬林近日出訪新西蘭，與阿德恩會晤，兩人在奧克蘭召開聯合記者會，有記者提問：「很多人會想知道，你們兩人見面，是否只是因為你們年紀差不多？你們知道的，你倆有很多共同點。」