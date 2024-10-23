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國際
2024-10-23 17:42:54

袴田巖案翻版？日男38年前殺人罪成囚7年 出獄呼冤二度申請重審

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前川彰司周三在法院外受訪。(互聯網)

前川彰司周三在法院外受訪。(互聯網)

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日本「袴田巖案」在社會引發對冤獄的關注。福井縣男子前川彰司因38年前一宗命案被判監7年，他出獄後二度申請重審，名古屋高等法院金澤分院周三(23)裁定，被視為關鍵目擊者的證詞不可信，因此同意重審。法院當年根據這些證詞裁定前川有罪。

一審判無罪 二審判有罪

日本放送協會(NHK)等媒體報道，前川彰司現年59歲，19863月福井縣15歲女中學生高橋智子在住所被殺，他被控殺人罪。福井地方法院1990年一審判他無罪，至95年名古屋高院金澤分院推翻一審判決，裁定他罪成，並判監7年。最高法院於97年確認這項裁決。

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「看到被告穿著染血衣物」證詞存爭議

前川彰司一直堅稱自己冤枉，出獄後於2004年申請重審，名古屋高院金澤分院當時否定目擊證詞，於2011年同意再審。但其後因為檢方提出異議，且獲名古屋高等法院及最高法院認可，2014年重審叫停。

案中最大爭議點在於，數名關鍵證人證詞的可信度，即「命案發生當晚看到前川穿著沾有血漬的衣物」。辯方認為，「證詞是警方強行誘導(證人)等捏造出來的產物」；檢方則認為，「證詞的大意一致，因此可信」。

名古屋高等法院金澤分院周三裁定，被視為關鍵目擊者的證詞不可信，同意重審前川彰司案。(互聯網) 案件獲准重審，前川彰司周三在法院外表現興奮。(互聯網) 案件獲准重審，前川彰司周三在法院外表現興奮。(互聯網) 1986年3月福井縣15歲女中學生高橋智子在住所被殺，前川彰司被控殺人罪。圖為警方當年到場調查。(互聯網) 1986年3月福井縣15歲女中學生高橋智子在住所被殺，前川彰司被控殺人罪。圖為警方當年到場調查。(互聯網) 1986年3月福井縣15歲女中學生高橋智子在住所被殺，前川彰司被控殺人罪。圖為警方當年到場調查。(互聯網) 福井地方法院1990年一審判前川彰司無罪。(互聯網) 1995年名古屋高院金澤分院推翻一審判決，裁定前川彰司罪成。(互聯網) 前川彰司出獄後一直要求還他清白，圖為他2022年再申請重審。(互聯網) 名古屋高等法院金澤分院。(互聯網) 前川彰司出獄後一直要求還他清白。(互聯網) 前川彰司出獄後爭取重審。(互聯網)

辯方提出新證據

辯方2022年向名古屋高院金澤分院再申請重審，並提出新證據，包括提交案件相關人士證詞的實驗結果。即是，證詞聲稱衣物沾有血漬的前川曾乘坐車輛，但實驗顯示車內未驗出血液反應。

事主：感慨萬千

對此，名古屋高等法院金澤分院審判長山田耕司周三指出，「難以排除當時辦案陷入僵局的調查機關，透過誘導等不當方式蒐集證詞的疑慮，因此無法相信證詞」。他說，「關於前川被指控為疑犯，(本人)不認同超出合理懷疑程度的舉證」，因此同意重審。

前川與辯護律師團步出法院時，表現興奮。他說：「我感慨萬千之餘，也鬆一口氣。但戰鬥還未結束，所以會提醒自己不要過於興奮。這事情已經38年了，確實相當耗時。我想立即告訴父親這個(可重審的)消息。」

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