袴田巖案翻版？日男38年前殺人罪成囚7年 出獄呼冤二度申請重審

日本「袴田巖案」在社會引發對冤獄的關注。福井縣男子前川彰司因38年前一宗命案被判監7年，他出獄後二度申請重審，名古屋高等法院金澤分院周三(23日)裁定，被視為關鍵目擊者的證詞不可信，因此同意重審。法院當年根據這些證詞裁定前川有罪。 一審判無罪 二審判有罪 日本放送協會(NHK)等媒體報道，前川彰司現年59歲，1986年3月福井縣15歲女中學生高橋智子在住所被殺，他被控殺人罪。福井地方法院1990年一審判他無罪，至95年名古屋高院金澤分院推翻一審判決，裁定他罪成，並判監7年。最高法院於97年確認這項裁決。

「看到被告穿著染血衣物」證詞存爭議 前川彰司一直堅稱自己冤枉，出獄後於2004年申請重審，名古屋高院金澤分院當時否定目擊證詞，於2011年同意再審。但其後因為檢方提出異議，且獲名古屋高等法院及最高法院認可，2014年重審叫停。 案中最大爭議點在於，數名關鍵證人證詞的可信度，即「命案發生當晚看到前川穿著沾有血漬的衣物」。辯方認為，「證詞是警方強行誘導(證人)等捏造出來的產物」；檢方則認為，「證詞的大意一致，因此可信」。

辯方提出新證據 辯方2022年向名古屋高院金澤分院再申請重審，並提出新證據，包括提交案件相關人士證詞的實驗結果。即是，證詞聲稱衣物沾有血漬的前川曾乘坐車輛，但實驗顯示車內未驗出血液反應。

事主：感慨萬千 對此，名古屋高等法院金澤分院審判長山田耕司周三指出，「難以排除當時辦案陷入僵局的調查機關，透過誘導等不當方式蒐集證詞的疑慮，因此無法相信證詞」。他說，「關於前川被指控為疑犯，(本人)不認同超出合理懷疑程度的舉證」，因此同意重審。 前川與辯護律師團步出法院時，表現興奮。他說：「我感慨萬千之餘，也鬆一口氣。但戰鬥還未結束，所以會提醒自己不要過於興奮。這事情已經38年了，確實相當耗時。我想立即告訴父親這個(可重審的)消息。」