補眠｜放假瞓晏啲補眠？全球調查揭最「爛瞓」地區 香港人排第幾？

難得放假應該瞓晏啲補眠，定早起身出去玩？一項調查統計了全球35個國家及地區民眾，在周末周日的睡眠時數，結果發現所有地區的民眾周末多會較平時多睡補眠，平均多睡補眠時數介乎3.4分鐘至26.5分鐘。

補眠｜新加坡調查 用智能戒指追蹤睡眠情況

調查由新加坡國立大學研究人員，利用可分析睡眠狀況的智能戒指Oura Ring統計而成，其可量度體溫、血氧水平、心跳及呼吸率等。調查涉及35個國家及地區約22萬人的5,000萬次睡覺，平均每人被監測242晚。

研究人員發現，歐洲多國民眾普遍在周末及周日會多睡補眠，排首位的是芬蘭，平均多睡時數為26.5分鐘，其次是瑞士的26.1分鐘及挪威的25.8分鐘。