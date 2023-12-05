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國際
2023-12-05 13:03:00

裝CCTV扮通靈　巫師夫妻下令呃錢兼性交　控制單親家庭19年

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裝CCTV扮通靈，巫師夫妻下令呃錢兼性交，控制單親家庭19年。(網上圖片)

裝CCTV扮通靈，巫師夫妻下令呃錢兼性交，控制單親家庭19年。(網上圖片)

南韓一對從事巫師的夫妻，暗中在一戶單親家庭的家裡安裝13部監視器，以「通靈」來掌握涉事家庭動向，採用心理學中的「煤氣燈效應」對該家庭成員進行長達19年的心理操控，不但詐騙逾2.5億韓元(折合約19萬港元)，還曾下令家庭成員互毆等，遭控方形容為「比謀殺更惡劣」要求判處每人30年監禁。

綜合報道，巫師夫婦在當地從事「巫師」行業，在2004年結識一名單親媽媽後，開始對該家庭進行長達19年的心理操控和監視。他們在受害人家中暗中設置13個監視器，並在涉事家庭成員的手機中安裝定位追蹤軟體，藉此讓該家庭成員相信巫師夫妻「神通廣大」無所不知，在獲取信任後對受害人下達各種命令。巫師夫婦包括多次指令單親媽用燒過的金屬湯匙燙傷子女。如果有家庭成員拒絕聽話，會命令他們相互毆打、攻擊，甚至要求部分家庭成員發生性關係，趁機拍攝裸照。巫師夫婦還控制成年家庭成員的銀行戶口和信用卡，盜取金額超過2.5億韓元，強迫家庭每人貸款2,000萬至8000萬韓元(折合約1.5萬至6萬港元）。事件在20224月。受害家庭中最年長的一名孩子全身是血，逃到鄰居家裡終揭發事件。

事件曝光後，有不少人訝異在科技如此進步的年代，竟還有人被「靈媒」操控。(X)

事件曝光後，有不少人訝異在科技如此進步的年代，竟還有人被「靈媒」操控。(X)

「煤氣燈效應」為一種情感控制方法

涉事家庭中的單親媽媽透露，自從她的丈夫於2004年去世後，她在心理上十分依賴這對巫師夫婦，整整十九年的時間。巫師夫婦則否認所有指控，聲稱這是家庭成員之間的矛盾，是「家務事」。

事件曝光後，有不少人訝異在科技如此進步的年代，竟還有人被「靈媒」操控。有報道提及，該事件屬心理學中的「煤氣燈效應」，是指一種情感控制方法，該方法破壞了被操控者的記憶、認知和精神狀態，甚至是自尊心，導致被操控者對現實逐漸認知模糊，失去獨立判斷力，最終只能依附於操控者。被情感操縱的一方通常害怕衝突和孤立，渴望通過獲得他人認可來確認自己的價值，為了獲得認同而願意做任何事情。

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