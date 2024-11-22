裸女闖球賽狂奔碌草地兩腳朝天　保安全程無阻止惹熱議(有片)

加拿大一年一度欖球賽盛事格雷盃(Grey Cup)，日前一場比賽期間卻發生令人大跌眼鏡一幕，一名女子趁著中場休息時間，全裸在球場上狂奔，更令人意外的是，現場保安無人出手阻截，竟由得她自行「盡興」而歸。
綜合報道，格雷盃於18日由多倫多淘金人(Toronto Argonauts)迎戰力克溫尼伯藍色轟炸機(Winnipeg Blue Bombers)的賽事中，在雙方休息時，一名全裸女子只穿著鞋，執著外套闖入場內狂奔，並與場內觀眾打招呼，更一度跌倒，兩腳朝天，讓自己的身體給別人一覽無遺。但場內保安人員完全沒有上前制止，直至裸女跑完自行返回球場邊界，才有保安上前帶她離開。
據指女事主被列入黑名單禁到球場觀賽
事發過程被現場觀眾紛紛拍攝後上載網上，引來大批網民觀看討論，有人批評為何保安沒有上前阻止裸女的行為，亦有人笑言：「加拿大用不同的方式進行半場表演」、「太加拿大了，我們太有禮貌地讓她完成這件事」、「保安是不想打斷嗎？」。至於事件中的裸女，據指後來被捕，並被送到醫接受檢查，雖然不會面臨刑事控訴，但球場已將她列入黑名單，未來將無法再到現場觀賽。至於這場賽事，最終由多倫多淘金人以41比24，捧走其隊史上第19座格雷盃。