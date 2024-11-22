裸女闖球賽狂奔碌草地兩腳朝天　保安全程無阻止惹熱議(有片)

加拿大一年一度欖球賽盛事格雷盃(Grey Cup)，日前一場比賽期間卻發生令人大跌眼鏡一幕，一名女子趁著中場休息時間，全裸在球場上狂奔，更令人意外的是，現場保安無人出手阻截，竟由得她自行「盡興」而歸。

綜合報道，格雷盃於18日由多倫多淘金人(Toronto Argonauts)迎戰力克溫尼伯藍色轟炸機(Winnipeg Blue Bombers)的賽事中，在雙方休息時，一名全裸女子只穿著鞋，執著外套闖入場內狂奔，並與場內觀眾打招呼，更一度跌倒，兩腳朝天，讓自己的身體給別人一覽無遺。但場內保安人員完全沒有上前制止，直至裸女跑完自行返回球場邊界，才有保安上前帶她離開。