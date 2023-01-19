裸男闖Zoom會議自慰　一句說話嚇壞英議員 (有片)

英國威爾斯地方議會一場視像會議發生小插曲，議員發言期間突然遭1名不知名男子「闖入」會議，在鏡頭前全裸自慰，口中還興奮喊著「想你跟我一起」，令線上多名議員呆在當場，會議亦因此被逼中斷。

《每日星報》(Daily Star)引述媒體「Deeside」報道，威爾斯弗林特郡議會成員周二(17日)以Zoom開會討論政策，在會議接近尾聲，1名議員談及紙類回收，當說到「沒有困難」時，卻被1名陌生男子打斷說：「是有一點困難」，與會人員頓然一陣錯愕。該名男子聲稱是一般民眾，議員便向他說明，民眾應該從其他網址觀看議會實況，不能透過Zoom加入會議，接著會議繼續進行。

畫面充滿肉色 令與會議員目瞪口呆

後來一名金髮女議員發言表示，自己的帳號似乎遭人盜用，「我有點擔心，我(的帳號)好像被駭客攻擊，不斷有人以我的名義發訊息。我不知道是怎麼發生，但我覺得在這場會議上說任何話或發表任何評論都非常不舒服……」她話到一半，就有一名裸男出現在畫面，對著鏡頭開始手淫，他口中還喊著「我想X，想你跟我一起X」，雖然畫面已加入模糊效果，但仍可見充滿肉色的畫面，令與會議員目瞪口呆，會議被逼結束，其後才繼續進行。

報道指，只有當選的議會成員能夠取得Zoom連結，公眾和媒體則透過議會網站上的連結觀看，目前未清楚該名男子是如何加入視像會議。議會發言人表示，鑑於這宗事件，將重新檢視視像會議安全裝置，同時提醒所有議員，會議連結僅供與會者使用。