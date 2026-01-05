裸體偷車賊身上僅圍枱布 遭警追捕一絲不掛落網(有片)

美國喬治亞州格威納特縣(Gwinnett)日前出現一名裸體偷車大盜，下身僅圍著塊米色枱布，穿著藍色拖鞋，於一個社區內試圖盜走停泊街上的車輛。他最後成功闖入一個住宅，搶走一輛紅色平治房車的鎖匙，然後駕車逃離。警員沿途追捕，最後與紅色平治房車擦身而過，立即掉頭攔截。最終那名裸體偷車賊被捕時，連身上的枱布也不見了，一絲不掛落網。

裸體偷車賊「接觸過化學物質」 警方公開的片段可見，警員接報指裸體嫌疑人Mackienzy Kahl偷走了一輛小卡車。警員找到那輛小卡車後，Kahl卻不見蹤影。目擊者向警員稱，他徒步逃離現場。警方表示，警員發現Kahl可能在車內「接觸過化學物質」，因此脫去身上衣服，他或遭氯灼傷，其偷去的是一輛泳池服務車。警員駕駛巡邏車搜尋Kahl期間，接到多個報案電話，指一名男子只圍著枱布在社區內遊蕩，並試圖進入數輛汽車內。

警方公布的監視器畫面顯示，Kahl戴著眼鏡，穿著一雙藍色拖鞋，腰間隨意搭著一塊米色桌布，在附近徘徊。他最後成功得手偷去一輛紅色平治房車。警方沿途問其他駕駛者和社區居民，終於遇上Kahl所駕駛的平治，舉槍勒令他投降。Kahl最後在全身赤裸下反手被扣上手銬。警方稱，他面臨多項指控，包括盜竊、一級入室盜竊、非法闖入汽車意圖盜竊、遊蕩和無證駕駛。