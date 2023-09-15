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2023-09-15 12:45:12

複製羊之父威爾穆特辭世享壽79歲　晚年受柏金遜症所苦

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複製羊多利研究計劃領導人、英國科學家威爾穆特被證實已經去世，享壽79歲。（圖／取自愛丁堡大學網站）

記者陳怡伶／綜合報道

蘇格蘭愛丁堡大學（University of Edinburgh）發布訃聞稱，全世界第一隻複製哺乳類動物多利羊（Dolly）研究計劃的領導人、英國科學家韋莫特（Ian Wilmut）於9月10日逝世，享壽79歲。

引發公眾對複製人的想像與恐懼

威爾穆特過去曾擔任蘇格蘭愛丁堡大學羅斯林研究所（Roslin Institute）團隊的負責人，該團隊於1996年成功複製出多利羊。多利羊是第一個從成年體細胞複製出來的哺乳動物，這項突破不僅轟動全球，還為再生醫學研究帶來新的進展，可以說是20世紀最偉大的科學成就之一，卻也引發公眾對於複製人的想像與恐懼。

威爾穆特2012年從愛丁堡大學退休，並於2018年透露他患有柏金森遜症，並發起了一項針對柏金森遜症的研究計劃。

馬斐森：科學界的巨人

愛丁堡大學11日發表聲明，證實威爾穆特辭世的消息，聲明中沒有提及其死因。羅斯林研究所所長懷特勞（Bruce Whitelaw）讚揚威爾穆特「影響力遍布全球」，並稱威爾穆特為愛丁堡大學乃至整個科學界做出了巨大貢獻，「我們失去了一位最著名的科學先驅」。

愛丁堡大學校長馬斐森（Peter Mathieson）表示，對於威爾穆特教授的離世深感悲痛，他是「科學界的巨人」，其研究「改變了當時的科學思維」，且此一突破持續推動再生醫學領域取得許多進步。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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