襲德州小學槍手 行兇前與陌生女最後對話 「有個小秘密要告訴你」

美國德州南部一小學慘成地獄，被槍手闖入大開殺戒，導致最少19名年僅7至10歲的小學生以及2名老師喪生，震驚國際。令人悲憤的是槍手日前剛滿18歲，即合法地購得槍械，其後曾在網上展示槍械，又揚言要做「最大行動」(The Biggest Opp)，並說「孩子們在現實生活要害怕了」(Kids be scared irl [in real life])。

槍手預言有「最大行動」

行兇後被警員擊斃的18歲槍手拉莫斯(Salvador Ramos)，其TikTok及Instagram帳戶均標註「最大行動」。不寒而慄的是，他亦曾上傳展示兩支槍械的照片，並tag了一名素不相識、住在洛杉磯女子的帳號，再向她發私訊說「你要轉發我的槍械照片」，該女子反問「你的槍關我甚麼事」，拉莫斯回答「就是想tag你」，並說「你要感恩我tag了你」。直至周二即行兇當日清晨，拉莫斯再私訊該女子說「我就快了」，她問他「就快甚麼」，他回答︰「11點前告訴你」、「我一小時後再發訊給你……但你一定要回覆」。之後他說「我有個小小的秘密要跟你說(I got a lil secret I wanna tell u)」並附以笑面符號。在周二上午9時16分，拉莫斯再發訊說「我要出去透透氣了」。血腥槍擊案最終在早上11時32分發生。