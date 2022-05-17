襲擊教堂 槍手闖入鐵鏈鎖門 加州台裔教友6死傷

美國連續兩日發生嚴重槍擊案，一名槍手周日闖入南加州一間教堂行兇，造成1死5傷，死傷者均為台裔，當地華文傳媒稱，被捕疑犯亦疑似台裔。當時教堂內正舉行午餐會，約有40人，均為長者，槍手期間用鐵鏈鎖著大門，準備大開殺戒，幸牧師及信眾趁他換子彈時合力制服，否則死傷者將更多。警方指信眾與槍手素不相識，槍手亦非當地居民，正調查其行兇動機。

案發在下午一時許，該名槍手闖入奧蘭治縣拉古納伍茲市(Laguna Woods)日內瓦長老會教堂(Geneva Presbyterian Church)。該教堂當時正舉行台灣教會崇拜後的午餐會，一名四十多歲醫生衝前阻止槍手開槍時，慘遭擊斃，幸牧師抓住槍手換子彈的空檔，以椅子襲擊他，其他信眾一擁而上壓制槍手，並用電線綁起他。

警員趕抵拘捕一名來自拉斯維加斯的68歲亞裔疑犯，在現場檢獲2把手槍，暫未知行兇動機及是否涉及仇恨犯罪。一名負責接待的教友表示，疑兇在午餐會後期才進場，疑兇被問「好像從未看過你」時，回答以前曾來過。