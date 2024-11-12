西伯利亞出現神秘坑洞　科學家解釋指「北極正在改變的可怕現象」

西伯利亞出現神秘坑洞 科學家稱「北極正在改變的可怕現象」

十年前，俄羅斯北極地區出現了一個神秘的坑洞，形成了數百英尺寬的巨大鋸齒狀洞穴。科學家花了數年時間試圖解開這些坑洞是如何形成的，在上個月發表的一項研究中得出的結論，指可能已找到答案。 據CNN報道，自2014年以來，西伯利亞西北部的亞馬爾半島和格丹半島的偏遠地區已發現20多個巨形坑洞，這些洞穴大得像是隕石坑，因此許多人認為這是隕石撞擊地球所形成，甚至有人說是外星人的手筆。

科學家認為源自地球氣溫升高 如今，一組由工程師、物理學家和電腦科學家組成的團隊表示，他們找到了新的解釋。他們在上個月發表的一項研究中得出的結論表明，這是人為造成的氣候變遷和該地區不尋常的地質條件共同作用的結果。 科學家們經普遍認為，當困在苔原下的氣體（包括甲烷）在地下堆積後，導致地表出現一個土丘，當下面的壓力超過地面的強度時，土堆就會爆炸，噴出氣體，形成如同隕石坑般的坑洞。 報道中指出，研究發現隨著氣候變遷，導致地球氣溫升高，表層土壤正在融化，水滴穿過永久凍土層進入冷凍層。問題是，沒有足夠的空間容納多餘的水，因此冷凍層會膨脹，壓力增大，地面破裂，從而在表面產生裂縫。這些裂縫導致深處壓力迅速下降，破壞甲烷水合物（甲烷的固體形式）並導致氣體爆炸性釋放。

Mysterious craters exploded in Siberia’s permafrost. Scientists say they now know why https://t.co/YtaPVdx8IS — GaySpeak News (@GayspeakNews) November 11, 2024

對此，莫斯科斯科爾科沃科學技術研究所的首席研究科學家Evgeny Chuvilin表示這項研究的想法新穎，但反駁了它符合該地區地質情況的想法。Chuvilin多年來一直在近距離研究這些隕石坑，他認為西伯利亞西北部的永久凍土層因其大量冰和甲烷而不同尋常。來自表層土壤的水很難穿過這層厚厚的冰密層到達地下深處的冰層。 夏威夷大學地球物理學家Lauren Schurmeier也贊同他的謹慎態度。她說，雖然這項研究在理論上是有意義的，但「這些隕石坑仍然存在許多潛在的氣體來源」。 然而，大多數科學家確實一致認為，氣候變遷與坑洞的出現的確有正相關，並可能導致未來這些爆炸性隕石坑的增加。 或出現更多永久凍土退化 Chuvilin說，全球暖化「影響了地下冰上覆蓋著充滿氣體的空腔的冰凍岩石的強度」，使氣體更容易從地底下噴出。他補充說，隨著氣候變遷的加速，可能會導致更多的永久凍土退化、強烈的氣體噴發和新的隕石坑。 Schurmeier則表示，雖然這些坑洞產生的甲烷對全球暖化的影響並不是很大，但這是「北極正在改變的可怕跡象」。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章