西伯利亞永久凍土中冰凍4萬6千年　科學家成功復活新物種蠕蟲

記者彭巧蓁／綜合報道

一群科學家們近日成功復活了一條在4萬6千年前被冷凍的蠕蟲，證明了生物可以暫停生命後重新開始。

德國麥克斯·普朗克分子細胞生物學和遺傳學研究所（MPI-CBG）的名譽教授庫茲查利亞 (Teymuras Kurzchalia) 表示，這種以前未知物種的蛔蟲在西伯利亞永久凍土層地表以下40米以一種休眠狀態存活下來。生物在這種狀態下可以忍受完全沒有水或氧氣，並能承受高溫、冰凍或極鹹的條件。庫茲查利亞解釋說，牠們處於「生與死之間」的狀態，新陳代謝率下降到無法檢測的程度。

他並補充道：「一個生物可以暫停生命，然後從頭開始，這是一個重大發現。」