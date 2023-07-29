西伯利亞永久凍土中冰凍4萬6千年　科學家成功復活新物種蠕蟲

記者彭巧蓁／綜合報道
一群科學家們近日成功復活了一條在4萬6千年前被冷凍的蠕蟲，證明了生物可以暫停生命後重新開始。
德國麥克斯·普朗克分子細胞生物學和遺傳學研究所（MPI-CBG）的名譽教授庫茲查利亞 (Teymuras Kurzchalia) 表示，這種以前未知物種的蛔蟲在西伯利亞永久凍土層地表以下40米以一種休眠狀態存活下來。生物在這種狀態下可以忍受完全沒有水或氧氣，並能承受高溫、冰凍或極鹹的條件。庫茲查利亞解釋說，牠們處於「生與死之間」的狀態，新陳代謝率下降到無法檢測的程度。
他並補充道：「一個生物可以暫停生命，然後從頭開始，這是一個重大發現。」
該蠕蟲屬於新物種
解凍蠕蟲後，科學家們對樣本中的植物材料進行了放射性碳分析，確定這些沉積物大概來自45,839年前到47,769年這中間，之後就未曾解凍過。
科學家為牠們進行基因分析後發現，這些蠕蟲屬於一個新物種，研究人員將其命名為「Panagrolaimus kolymaenis」。
科隆大學動物研究所研究組組長、參與這項研究的科學家之一菲利普·希弗 (Philipp Schiffer) 表示：「透過觀察和分析這些生物，我們也許可以為保護生物學提供訊息，甚至可以努力保護其他物種，或者至少了解在我們現在所處的極端條件下如何保護牠們。」
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