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國際
2024-04-08 10:21:00

西南航空客機引擎整流罩脫落　拒透露上一次維修日期(有片)

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西南航空客機引擎整流罩脫落，拒透露上一次維修日期。(X)

西南航空客機引擎整流罩脫落，拒透露上一次維修日期。(X)

美國西南航空(Southwest Airlines)一架波音737-800客機，周日(7)早上由丹佛國際機場起飛前往休斯敦期間，因為引擎整流罩脫落，並觸碰到機翼，需要緊急折返機場，安全著陸，無人受傷。聯邦航空管理局(FAA)將調查事件。

涉事客機在當地星期日上午8時許起飛，載有135名乘客和6名機組人員乘客拍攝的片段顯示，客機右邊引擎部分整流罩脫落，隨風飄揚，引擎零件外露。

西南航空4日內第二宗事故。(資料圖片)

西南航空4日內第二宗事故。(資料圖片)

西南航空4日內第二宗事故

西南航空就事件致歉，指已安排乘客改坐另一班機前往目的地，維修團隊正檢查涉事客機。根據聯邦航空管理局的紀錄，涉事客機在20156月投入服務。不過，西南航空拒絕交代，涉事客機引擎對上一次維修是何時。

今次是西南航空4日內第二宗事故。一架西南航空波音737客機，上星期四(4)由德州起飛時，因引擎著火，要中止起飛，聯邦航空管理局正調查。

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