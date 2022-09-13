西澳洲七旬翁將袋鼠當寵物　最後被袋鼠襲擊致死

袋鼠是澳洲的特有物種，然而這種動物並非一種溫馴的寵物。在周日，西澳洲的一個77歲男子，就懷疑被袋鼠襲擊致死，袋鼠更威脅救護員行近老翁，需要由警員將袋鼠殺死才能接近遇害老翁。

澳洲傳媒報道，在西澳洲奧班尼（Albany）附近，叫Redmond的地方居住的一名77歲男子，報道指男子將野生的袋鼠當成寵物。其家人在周日下午約5時報警，指老翁受到嚴重受傷。然而救援人員抵達後，被袋鼠阻止進入該物業，因此再需要警員到場增援。警方抵達後以袋鼠威脅救急人員為由，射殺了該隻憤怒的袋鼠，讓救援人員終能接近老翁，不過男子已當場證實死亡。

澳洲動物專家表示，除了要尊重在野外生活的動物之外，亦要時刻記着雄性袋鼠是有其危險性。「公眾可能將袋鼠與樹熊當成為毛茸茸很可愛的動物。我想提醒他們還是野生動物，你對他們仍需要保持一份尊重。袋鼠雖然是澳洲的標誌，通常一隻雌性袋鼠帶着一隻把頭伸出來的小袋鼠，看似很可愛很甜。不過雄性袋鼠的生活有階級制度，並會對付比牠們巨大的雄性。這是雄性的階級鬥爭，這是雄性袋鼠生活及行為的一部份。所以在任何時間，雄性都會有一種威脅，而這是牠們的本能行為。」

86年首宗袋鼠襲擊致死

專家又指，考慮到雄性袋鼠的天性，認為袋鼠殺人並不奇怪：「我沒有就有關案件有任何詳情，所以我不想估計，不過雄性袋鼠造成受傷並不驚訝，因為他們真的很強。」

這是澳洲自1936年以來，首宗袋鼠襲擊致死的案件。而男子居住的奧班尼一帶是澳洲西部灰袋鼠的居住地，雄性的西部灰袋鼠可達70公斤重，從頭至尾可達223cm長。