西澳洲將面臨10年來最強颶風侵襲

黑德蘭港已發出警報，呼籲居民尋找避風設施。澳洲的氣象台表示，有關的颶風中心極具破壞性，並會為金伯利以及皮爾布拉一帶的地區，帶來風速達每小時315公里的陣風。當地消防部門在今日下午表示：「這將會對家園以及生命構成威脅。你將面對危險，應該即時採取行動。」

颶風伊爾莎將吹襲西澳洲，並預計在周四（13日）晚吹襲北面的鐵礦出口港黑德蘭港，並估計這是近10年以來吹襲該地區最強的颶風。

世界最大的鐵礦石出口港，黑德蘭港的1.5萬名居民已被告知需要尋求避風設施以及遠離門窗。西澳洲州政府發出紅色警報，表示：「現在要離開已經太遲，留在室內直到當局解除警報。」黑德蘭港市長就表示已在鎮上設立避難中心。而消防部門表示，在西澳洲的原住民社區，約700名的居民亦已經被疏散。

呼籲居民留在室內

另外氣象部門又表示，從黑德蘭港到布魯姆一帶，可能面臨達400毫米的雨量以及不正常地高的潮汐。而黑德蘭港的鐵礦石船隻已撤離碼頭，不過開採公司表示會密切關注情況，但開採工作會持續。

伊爾莎將是自2013年12月吹襲澳洲西北部的颶風克里斯汀，當時克里斯汀是4級颶風，而今次伊爾莎將達5級。澳洲對上一個5級颶風已是2007年的颶風喬治，這是澳洲其中一個最強的颶風，當時破壞了黑德蘭港的一個礦場營地，並造成3人死亡。