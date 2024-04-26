西澳海灘160條鯨魚集體擱淺　其中29條死亡(有片)

澳洲柏斯西海岸發生悲劇，有多達160條長鰭領航鯨(long-finned pilot whales)集體擱淺，在當局和民眾正合力搶救下，130條鯨魚被送回大海，另外29條不幸死亡。鯨魚大規模擱淺不是首次發生，去年7月澳洲伯斯也出現近100條鯨魚集體擱淺，可惜至今仍未有專家能解釋這種現象。

西澳生物多樣性、保護和景點部表示，周四(25日) 在1喬格拉菲灣托比灣的淺水區有多達 160 頭鯨魚被困。牠們共有4個群，總共 160條，分佈範圍約 500 米。其中29條擱淺的鯨魚已經死亡，有約110條在較近岸的淺水區，還有約20條在離岸約1.5公里聚集。網上影片顯示，鯨魚無助的擺動魚鰭，在海水中載浮載沉。由野生動物官員、海洋科學家、獸醫等經驗豐富的工作人員組成的團隊趕到現場，與熱心的民眾合力營救，將屍體移離海面勝騰出空間，引導鯨魚返回深水區，以及保持牠們的氣孔暢通，經過一番努力，成功將130條鯨魚引導回大海。