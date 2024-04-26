西澳海灘160條鯨魚集體擱淺　其中29條死亡(有片)

澳洲柏斯西海岸發生悲劇，有多達160條長鰭領航鯨(long-finned pilot whales)集體擱淺，在當局和民眾正合力搶救下，130條鯨魚被送回大海，另外29條不幸死亡。鯨魚大規模擱淺不是首次發生，去年7月澳洲伯斯也出現近100條鯨魚集體擱淺，可惜至今仍未有專家能解釋這種現象。
西澳生物多樣性、保護和景點部表示，周四(25日) 在1喬格拉菲灣托比灣的淺水區有多達 160 頭鯨魚被困。牠們共有4個群，總共 160條，分佈範圍約 500 米。其中29條擱淺的鯨魚已經死亡，有約110條在較近岸的淺水區，還有約20條在離岸約1.5公里聚集。網上影片顯示，鯨魚無助的擺動魚鰭，在海水中載浮載沉。由野生動物官員、海洋科學家、獸醫等經驗豐富的工作人員組成的團隊趕到現場，與熱心的民眾合力營救，將屍體移離海面勝騰出空間，引導鯨魚返回深水區，以及保持牠們的氣孔暢通，經過一番努力，成功將130條鯨魚引導回大海。
悲劇非首次 至今仍未能解釋
鯨魚集體擱淺行徑令人匪夷所思，但今次事件並非首次發生，去年7月，澳洲伯斯就出現近百頭鯨魚擱淺，有51條擱淺鯨魚死亡，倖存的鯨魚最終亦需要被安樂死。專家指，鯨魚在擱淺後只能生存約6小時。過去曾有專家推測，可能是人為噪音，影響鯨魚的聲納系統導致迷航，也可能是因為鯨魚的社群關係緊密，進而造成集體擱淺的悲劇。但至今仍未有說法獲得證實。
Multiple pilot whales have already died as rescue crews respond to a mass stranding at Toby’s Inlet near Dunsborough.— 9News Perth (@9NewsPerth) April 25, 2024
Those on the ground have described it as a horribly sad scene, with locals rushing to the water to help officials keep the animals immersed to save them. #9News… pic.twitter.com/CNWRnpJ5w6