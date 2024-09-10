西班牙中世紀聖女屍身500年不壞　開棺現場驚呼：不科學

近日，西班牙天主教阿維拉教會（Diocese of Avila）時隔110年，再次為中世紀「聖女大德蘭」（St.Teresa de Avila）開棺，驚訝地發現其遺體保存完好、「沒有腐爛」，令在場的科學研究團隊和神職人員嘖嘖稱奇。

阿維拉教會繼1914年之後再度重啟棺木

綜合福斯新聞網（Fox News）與阿維拉教會8月28日發表的新聞稿，8月下旬，為進一步研究1582年過世的加爾默羅會（Discalced Carmelite）修女、聖女大德蘭的遺體，阿維拉教會繼1914年之後再度重啟棺木。

據報導，重啟這一棺木的過程十分複雜，需要先拆除銀棺的大理石板，然後在義大利科學醫療團隊和教會成員的監督下，在特定房間打開棺木，整個流程亦需要教廷批准。

據參與開棺過程的神父基耶薩（Fr. Marco Chiesa）描述，遺體保存得非常好，且比照1914年開棺時的黑白照片幾乎沒有變化，臉部和腳部等未覆蓋部分和百年前一樣，並稱皮膚已經木乃伊化，但仍可見臉部中間。他表示遺體狀態「非常好」，「專家醫生們幾乎可以清楚地看到大德蘭的臉」。

據報導，此次研究聖女大德蘭的計畫將分為三階段：第一階段由加爾默羅會修女、神父開棺，並由馬德里專家拍照、進行X光檢驗；第二階段將棺木運至義大利實驗室研究數月，並得出科學結論；第三階段則是總結如何更好地保存遺體。