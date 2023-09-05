西班牙中部暴雨成災　10歲童爬上樹逃過一劫（有片）

西班牙的中部面對有紀錄以來的暴雨，多處出現水浸。其中一名10歲男童與家人的車子被沖入河中，最後男童成功爬上一棵樹，在經過一夜後獲救，不過他的父親就仍然失蹤。而暴雨造成當地至少3人死亡及３人仍然失蹤。

西班牙的國民衛隊在社交網站表示，該名男童徹夜爬在一棵樹上，令他避免遭到洪水沖走。當局指，他的家人原本準備逃離水災，然而車子最後被沖入一條河流，不過他最後抓着一棵樹而倖免於難。馬德里自治區的主席Isabel Díaz Ayuso表示：「那個可憐的男孩整夜就棲息於樹上。」西班牙國民衛隊表示，男孩的母親及姊妹已經被尋回，不過其父親仍然失蹤。

西班牙的氣象部門指，在周日當地就錄得每平方米90升的有紀錄雨量。在馬德里西南的托雷多地區，暴雨造成3人死亡。當局在周日需要用緊急警報呼籲受影響的居民，這是當局首次使用有關的系統。

▼洪水湧入馬德里地鐵車廂▼