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國際
2025-04-10 19:11:06

西班牙中餐館被揭街上捉野鴿扮烤鴨賣 發現一噸無標籤肉類海鮮(有片)

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西班牙中餐館野鴿當烤鴨

西班牙中餐館捉野鴿當烤鴨賣給顧客。(互聯網)

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西班牙馬德里一間中餐館被揭捉街上野鴿，然後扮作烤鴨售賣。警方上月25日突擊搜查，發現廚房環境衛生惡劣，有不少蟑螂，地上也放了多個老鼠夾，一個衫架還掛著一條條疑似臘肉，令人噁心。警員還發現雪櫃裡約有一噸無標籤和無食用日期的不明肉類和海鮮，以及違禁食品，例如海參，那是受海洋法例保護。餐廳被勒令關閉，老闆正接受調查。

西班牙中餐館野鴿當烤鴨 西班牙一間中餐館捉野鴿當作烤鴨，警方突擊搜查發現衛生惡劣。(互聯網) 西班牙一間中餐館捉野鴿當作烤鴨，警方突擊搜查發現衛生惡劣。(互聯網) 西班牙一間中餐館捉野鴿當作烤鴨，警方突擊搜查發現衛生惡劣。(互聯網) 西班牙一間中餐館捉野鴿當作烤鴨，警方突擊搜查發現衛生惡劣。(互聯網) 西班牙一間中餐館捉野鴿當作烤鴨，警方突擊搜查發現衛生惡劣。(互聯網) 西班牙一間中餐館捉野鴿當作烤鴨 西班牙一間中餐館捉野鴿當作烤鴨

西班牙中餐館｜開業超過10年 附近居民從不光顧

涉事中餐館為「金谷美食城」，位於馬德里的Usera地區，警方收到投訴後採取行動搜查。警員發現在該餐館一個殘廁的層架後面有一個秘密貨倉，該處未有列入餐館的經營牌照內。貨倉有8個生鏽凍櫃裡面有肉類和海鮮，還有一些已拔毛的鴿子。在西班牙，養鴿子作用食是合法的，但該餐館並沒有任何相關文件，警員指店家在街上捉野鴿，踢死牠們後，當作烤鴨供顧客食。有附近居民稱，他們無人會光顧，指餐館傳出臭味，見到海鮮由手推車送到，放在門口外暴曬。

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西班牙中餐館｜警員：充斥腐爛海鮮臭味　食評：烤鴨很多骨

參與搜查的警員形容「充斥腐爛海鮮臭味，難以忍受」。報道指，該餐館在馬德里開業超過10年，在網上獲好評，但亦有批評餐廳衛生有問題，進食後不適。據悉，有人留言形容烤鴨有點乾、很多骨。

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