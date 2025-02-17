熱門搜尋:
金像獎2025 網上熱話 新店關注組 產志賀毒素 朗天峰 皇都 大S離世 DeepSeek 行山路線 二手樓 好去處 流感 定期存款 C觀點 日本旅遊 啟德體育園 食譜 味美道來 財政預算案2025 減肥
dadblk2 madblk2
返回
國際
2025-02-17 16:41:44

西班牙公司推「DIY室」 員工可享30分鐘「休息紓壓」

分享：
西班牙巴塞隆拿一家成人娛樂公司創辦人艾莉卡（Erika Lust）在受訪時表示，為員工提供每日30分鐘「自慰休息DIY時間」，並設立「自慰室」。(網上圖片)

西班牙巴塞隆拿一家成人娛樂公司創辦人艾莉卡（Erika Lust）在受訪時表示，為員工提供每日30分鐘「自慰休息DIY時間」，並設立「自慰室」。(網上圖片)

adblk5

隨著工作壓力日益增加，企業開始為員工尋找不同的紓壓方法。西班牙巴塞隆拿一家成人娛樂公司更出奇招，竟為員工提供每日30分鐘「自慰休息DIY時間」，並設立「自慰室」，希望幫助員工減輕壓力，提升生產力，公司及後發現員工工作效率真的有所提升。

英國《每日郵報》報道，該公司女創辦人艾莉卡（Erika Lust）在受訪時表示，這個特殊的休息模式從2021年開始實施測試，並於2022年正式納入公司「Erika Lust Films」的福利制度，「我在辦公室裡設立了一個私人房間，我們稱之為『自慰室』，旨在提供一個安全、舒適的自慰空間」。她還與眾多成人玩具商合作，提供員工免費試用各種最新產品。

adblk6
西班牙巴塞隆拿一家成人娛樂公司創辦人艾莉卡（Erika Lust）在受訪時表示，為員工提供每日30分鐘「自慰休息DIY時間」，並設立「自慰室」。(網上圖片) 西班牙巴塞隆拿一家成人娛樂公司創辦人艾莉卡（Erika Lust）在受訪時表示，為員工提供每日30分鐘「自慰休息DIY時間」，並設立「自慰室」。(網上圖片) 西班牙巴塞隆拿一家成人娛樂公司創辦人艾莉卡（Erika Lust）在受訪時表示，為員工提供每日30分鐘「自慰休息DIY時間」，並設立「自慰室」。(網上圖片)

艾莉卡指出在新冠疫情爆發後，發現員工變得有點焦躁，工作時的精神狀況也不好，「當人們感到愉悅時，工作表現會更好」，成為這項措施實行的「契機」。她進一步強調，這項政策不僅是為了提升員工幸福感，也希望能「幫助社會正常化自慰」，讓性健康與心理健康獲得同等尊重與資源。

員工「讚譽有加」 稱減少同事內部敵意

值得一提的是，該公司員工也對這項政策「讚譽有加」，他們認為紓壓後在公司內部的敵意減少，同事間多了交換「私密話題」，職場氣氛更融洽，同時工作效率提升，注意力也更集中。

艾莉卡1977年出生在瑞典斯德哥爾摩，是當代女權色情運動的代表性人物之一。她不僅是一位色情電影的導演、編劇與製作人，她開設的成人影片公司更是以專門製作面向女性的情色影片著名。
 

2025全球最佳航空公司排名榜 2025全球最佳航空公司排名榜：1.大韓航空 (Korean Air) 2025全球最佳航空公司排名榜：2.卡塔爾航空 (Qatar) 2025全球最佳航空公司排名榜：3.紐西蘭航空 (Air New Zealand) 2025全球最佳航空公司排名榜：4.國泰航空 2025全球最佳航空公司排名榜：5.新加坡航空 (Singapore Airlines) 2025全球最佳航空公司排名榜：6.阿聯酋航空 (Emirates) 2025全球最佳航空公司排名榜：7.日本航空 (Japan Airlines) 2025全球最佳航空公司排名榜：8.澳洲航空 (Qantas) 2025全球最佳航空公司排名榜：9.阿提哈德航空 (Etihad) 2025全球最佳航空公司排名榜：10.土耳其航空 (Turkish Airlines) 2025全球最佳航空公司排名榜：11.長榮航空 (EVA Air) 2025全球最佳航空公司排名榜：12.斐濟航空 (Fiji Airways) 2025全球最佳航空公司排名榜：13.維珍航空 (Virgin Atlantic) 2025全球最佳航空公司排名榜：14.全日空 (ANA) 2025全球最佳航空公司排名榜：15.墨西哥航空 (Aero Mexico) 2025全球最佳航空公司排名榜：16.加勒比海航空 (Air Caraibes) 2025全球最佳航空公司排名榜：17.泰國國際航空 (Thai Airways) 2025全球最佳航空公司排名榜：18.星宇航空 (STARLUX Airlines) 2025全球最佳航空公司排名榜：19.越南航空 (Vietnam Airlines) 2025全球最佳航空公司排名榜：20.斯里蘭卡航空 (Sri Lankan Airlines) 2025全球最佳航空公司排名榜：21.法國航空 (Air France) 2025全球最佳航空公司排名榜：23.喀里多尼亞航空 (Air Calin) 2025全球最佳航空公司排名榜：22.荷蘭皇家航空公司 (KLM) 2025全球最佳航空公司排名榜：24.毛里裘斯航空 (Air Mauritius) 2025全球最佳航空公司排名榜：25.嘉魯達印尼航空 (Garuda Indonesia)

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能