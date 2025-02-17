西班牙公司推「DIY室」 員工可享30分鐘「休息紓壓」

西班牙巴塞隆拿一家成人娛樂公司創辦人艾莉卡（Erika Lust）在受訪時表示，為員工提供每日30分鐘「自慰休息DIY時間」，並設立「自慰室」。(網上圖片)

英國《每日郵報》報道，該公司女創辦人艾莉卡（Erika Lust）在受訪時表示，這個特殊的休息模式從2021年開始實施測試，並於2022年正式納入公司「Erika Lust Films」的福利制度，「我在辦公室裡設立了一個私人房間，我們稱之為『自慰室』，旨在提供一個安全、舒適的自慰空間」。她還與眾多成人玩具商合作，提供員工免費試用各種最新產品。

隨著工作壓力日益增加，企業開始為員工尋找不同的紓壓方法。西班牙巴塞隆拿一家成人娛樂公司更出奇招，竟為員工提供每日30分鐘「自慰休息DIY時間」，並設立「自慰室」，希望幫助員工減輕壓力，提升生產力，公司及後發現員工工作效率真的有所提升。

艾莉卡指出在新冠疫情爆發後，發現員工變得有點焦躁，工作時的精神狀況也不好，「當人們感到愉悅時，工作表現會更好」，成為這項措施實行的「契機」。她進一步強調，這項政策不僅是為了提升員工幸福感，也希望能「幫助社會正常化自慰」，讓性健康與心理健康獲得同等尊重與資源。

員工「讚譽有加」 稱減少同事內部敵意

值得一提的是，該公司員工也對這項政策「讚譽有加」，他們認為紓壓後在公司內部的敵意減少，同事間多了交換「私密話題」，職場氣氛更融洽，同時工作效率提升，注意力也更集中。