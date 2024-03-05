西班牙公寓燒通頂　貓咪火場躲8日奇蹟獲救(有片)

西班牙華倫西亞市一棟14層高公寓大樓於上月22日傍晚發生大火，造成10人和近100隻寵物喪生，消防人員在上周五(1日)於現場找到一隻在火場躲藏了8日並奇蹟倖存的貓咪，令人難以置信，牠近日終於與主人團聚。

綜合報道，這隻貓名為Coco，和32歲飼主Andrea Rubio住在11樓。大火當日，奪走了10人生命，同時近100隻寵物也一起被火帶走。Andrea說，她原本已不存希望，認為Coco應該逃不了，還請消防員若看到貓咪的遺體就請幫忙取回。詎料，消防卻在13樓一個消防箱裡發現Coco。消防隊上載的照片可見，Coco躲在火場一個消防箱內，只露出尾巴。