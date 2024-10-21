西班牙加納利群島遊客是人口7倍多 逾萬居民忍無可忍上街 要求限制旅遊業

西班牙加納利群島(Canary Islands)居民近年飽受「過度旅遊」之苦，忍無可忍，近萬人周日(20日)揮舞旗幟及橫額，上街抗議，要求限制旅遊業。居民直指，旅遊業正在壓垮這處大西洋群島。
在遊客區「開火」
居民高喊「加納利群島有極限」等口號，中午開始在7個主要島嶼的旅遊景點遊行，不少遊客在旁觀看。居民聚集在大加納利島馬斯帕洛馬斯一座會議中心外、富埃特文圖拉島唯一的水上樂園以及特內里費島(Tenerife)西南部的美洲海灘(Playa de las Americas)的遊客區遊行抗議。
居民在遊客面前遊行 表達不滿
遊行隊伍揮舞加納利群島白、藍、黃旗幟，高喊口號、吹著口哨，行經坐在美洲海灘室外露台的遊客，最後在海灘聚集。在享受日光浴的遊客注目之下，居民高喊：「這個海灘是我們的！」
早於4月，加納利群島各地城鎮的廣場已舉行過大型示威，抗議為發展旅遊業、迎合投資者，導致本地居民失掉房子，被逼從事不穩定的工作等。
居民高喊：受夠了
發起周日遊行的環保組織Ben Magec-Ecologists in Action發言人雷耶斯表示：「旅遊業正為加納利群島帶來貧窮、失業和苦難。」居民高舉寫著「加納利群島是非賣品」、「受夠了」等抗議標語，要求當局限制遊客數量，打擊度假屋，並限制旅遊開發等。
當局表示，加納利群島約有1萬人參加示威遊行，其中最大一場是在特內里費島的示威，約6,500人參與。
去年，加納利群島的遊客人數達到創紀錄的1,620萬人次，比2022年增加10.9%，是群島人口約220萬的7倍多。示威居民指，群島資源有限，無法承受如此多的遊客。