西班牙國王視察災區遭民眾怒吼擲泥石　狼狽被護送離開(有片)

西班牙遭受嚴重水災，死亡人數增至217人，政府應災表現備受批評。國王費利佩六世(Felipe VI)、王后萊蒂齊亞(Queen Letizia)與官員視察災區時，被災民喝倒采高叫「兇手」和投擲雜物及泥石，場面一度混亂，費利佩六世等人最後由保安護送，狼狽離開。

費利佩六世與官員，周日(3 日)到重災區巴倫西亞的城鎮派波爾塔視察災情，但被當地居民喝倒采，有民眾高叫「兇手」，部分人隨手在地上拾起雜物泥石投擲，甚至走到他們面前投擲，費利佩六世與萊蒂齊亞(Queen Letizia)的面部、頭髮和衣服都沾染泥濘，亦有同行人員頭部受傷流血，保安人員打開雨傘阻擋圍起他們。雖然遇上示威，費利佩六世和萊蒂齊亞仍有與部分災民對話，聆聽以及安撫民眾，萊蒂齊亞期間不禁流淚，費利佩六世亦有聽取救援人員匯報，逗留約2小時後，由保安護送離開。當地媒體報道，隨行的首相桑切斯被人用棍擊打背部。今次是官方和王室在災後首度親身到訪。