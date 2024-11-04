西班牙國王視察災區遭民眾怒吼擲泥石　狼狽被護送離開(有片)

西班牙遭受嚴重水災，死亡人數增至217人，政府應災表現備受批評。國王費利佩六世(Felipe VI)、王后萊蒂齊亞(Queen Letizia)與官員視察災區時，被災民喝倒采高叫「兇手」和投擲雜物及泥石，場面一度混亂，費利佩六世等人最後由保安護送，狼狽離開。
費利佩六世與官員，周日(3 日)到重災區巴倫西亞的城鎮派波爾塔視察災情，但被當地居民喝倒采，有民眾高叫「兇手」，部分人隨手在地上拾起雜物泥石投擲，甚至走到他們面前投擲，費利佩六世與萊蒂齊亞(Queen Letizia)的面部、頭髮和衣服都沾染泥濘，亦有同行人員頭部受傷流血，保安人員打開雨傘阻擋圍起他們。雖然遇上示威，費利佩六世和萊蒂齊亞仍有與部分災民對話，聆聽以及安撫民眾，萊蒂齊亞期間不禁流淚，費利佩六世亦有聽取救援人員匯報，逗留約2小時後，由保安護送離開。當地媒體報道，隨行的首相桑切斯被人用棍擊打背部。今次是官方和王室在災後首度親身到訪。
政府應災備受批評 無預料民怨四起
今次水災是西班牙近30年來最嚴重，政府應災表現備受批評，包括水災波及派波爾塔時，當地政府足足遲了2小時才發出警報，而災後清理的工作，亦是由居民和義工自發處理，截至周日有約3,000戶尚未恢復電力供應。報道引述消息稱，現場人員沒有預料會民怨四起，並引述政府消息人士形容此行是重大錯誤。
‘Murderers, murderers!’ chanted hundreds of residents of a Valencia suburb as Spain's King Felipe, Queen Letizia and Prime Minister Pedro Sánchez visited the flood-hit region https://t.co/QdNhKJN4Nm pic.twitter.com/Rex1Ff7Fkk— Reuters (@Reuters) November 3, 2024
2024 is truly the year of the bodyguards— Mambo Italiano (@mamboitaliano__) November 3, 2024
Look at Queen Letizia of Spain’s 🇪🇸 bodyguards today—one even bloodied
The Queen 👑 herself is courageously stepping into the heart of the disaster, undeterred by fierce criticism and a devastating aftermathpic.twitter.com/0hxphDSaVD