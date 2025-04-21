西班牙多處度假海灘遭詭異藍生物攻佔傳惡臭 居民叫苦

大量藍色生物被沖上大加納利亞群島一處海灘。(互聯網)

西班牙多處度假海灘近日被大量藍色生物「攻佔」，看來奇幻絢麗，但走近即聞到腐爛惡臭，令居民和遊客不勝其擾。

英國《太陽報》等媒體報道，西班牙大加納利亞群島(Gran Canaria)、伊比薩島(Ibiza)等知名度假勝地，近日接連出現大量「帆水母」(Velella)。這些水母最先於本月初現蹤，民眾發現後形容如此一片藍景象「不可思議」，遊客也紛紛拍照上傳社交網。報道指，水母起初在一場風暴後被沖上大加納利亞群島的海灘，其後在伊比薩島等地相繼出現。可是，最近水母開始腐爛發臭，造成嚴重環境衛生問題。