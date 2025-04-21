西班牙多處度假海灘遭詭異藍生物攻佔傳惡臭 居民叫苦

西班牙多處度假海灘近日被大量藍色生物「攻佔」，看來奇幻絢麗，但走近即聞到腐爛惡臭，令居民和遊客不勝其擾。
英國《太陽報》等媒體報道，西班牙大加納利亞群島(Gran Canaria)、伊比薩島(Ibiza)等知名度假勝地，近日接連出現大量「帆水母」(Velella)。這些水母最先於本月初現蹤，民眾發現後形容如此一片藍景象「不可思議」，遊客也紛紛拍照上傳社交網。報道指，水母起初在一場風暴後被沖上大加納利亞群島的海灘，其後在伊比薩島等地相繼出現。可是，最近水母開始腐爛發臭，造成嚴重環境衛生問題。
居民抱怨：很臭
伊比薩島最大城市桑特霍塞普(Sant Josep)有居民在Facebook抱怨，「海灘上到處都是腐爛死魚的難聞氣味。岸上有一些塑膠碎片，聞起來很臭。」
帆水母是甚麼？
地方媒體《伊比薩報》指出，每年4月份，帆水母常被沖上伊比薩島海灘，繁衍下一代，屍體的腐爛氣味便成為居民口中的「難聞塑膠味」。帆水母在含氧量較低的水中仍能存活，近年數量暴增，被歸咎於海水變暖、污染加劇所致。
據悉，帆水母是水螅類生物，外形和水母相似，呈現扁平、橢圓形，身上帶有刺細胞，但對人類無害。這種生物身上有幫助漂浮的帆狀結構，全長可達6至10厘米，在海水表層生活，靠著風和海洋流推送來移動，因此常被大量沖上海灘。