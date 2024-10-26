西班牙女捉蟑螂慘敗惹上身　驚到剝衫引百萬人圍觀

埃琳娜大戰蟑螂竟被爬上身，嚇得她瞬間脫光。（圖／翻攝Tiktok）

西班牙一名妙齡女子，日前在臥室上演「蟑螂大戰」。她手拿殺蟲劑和蒼蠅拍想要滅蟑，不料竟被大蟑螂爬上她的臀部，甚至一路竄到胸前，嚇得她瞬間脫光全身的衣物。

西班牙女子埃琳娜，最近在TikTok上傳一段73秒的影片，名為「蟑螂得1分，埃琳娜得0分」。

從臀部往上爬到腰部

面對蟑螂入侵臥室，她顯然有備而來。影片一開始她左手拿蒼蠅拍、右手拿殺蟲劑，忍著心中恐懼感靠近大蟑螂。正當她用殺蟲劑朝蟑螂遠距狂噴時，不料這時蟑螂竟「起飛」了，而且還繞到埃琳娜的背後。

影片中，蟑螂一路從埃琳娜的臀部往上爬到腰部，她隨即感受到有蟑螂腳在後背爬動，嚇得尖叫狂扭，但蟑螂還沒想要放過她，甚至接著從腋下爬到胸前。

與蟑螂對到眼的這一刻，埃琳娜簡直要嚇瘋了，崩潰地瞬間褪去身上的白色背心及牛仔褲，確認全裸狀態下，蟑螂不可能在身上的那一刻，她才放心下來。