西班牙山火一日內燒1800公頃　6村莊約150人緊急撤離

記者彭巧蓁／綜合報道

西班牙特內里費島（Tenerife）一座山區國家公園爆發山火，24小時內蔓延至1,800公頃，消防隊員在困難的地形條件下奮力控制火勢，但目前仍未完全撲滅。

大火的範圍橫跨乾燥的林地，又剛好是在西班牙最高峰泰德火山（Pico del Teide）附近陡峭峽谷的兩側，使得消防人員受限地形，難以進入該地區。

派出14架飛機及250人救災隊

加納利群島自治區主席克拉維荷（Fernando Clavijo）在記者會上表示，火勢已經失控，情況並不樂觀：「我們目前先防止火勢繼續蔓延。將採取行動盡力保護居民的財產」。

為了撲滅山火，當局派出了14架飛機以及250名消防員和軍事人員。一架水上轟炸機在16日下午抵達，另外兩架預計於17日上午抵達。