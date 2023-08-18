西班牙山火一日內燒1800公頃　6村莊約150人緊急撤離

記者彭巧蓁／綜合報道
西班牙特內里費島（Tenerife）一座山區國家公園爆發山火，24小時內蔓延至1,800公頃，消防隊員在困難的地形條件下奮力控制火勢，但目前仍未完全撲滅。
大火的範圍橫跨乾燥的林地，又剛好是在西班牙最高峰泰德火山（Pico del Teide）附近陡峭峽谷的兩側，使得消防人員受限地形，難以進入該地區。
派出14架飛機及250人救災隊
加納利群島自治區主席克拉維荷（Fernando Clavijo）在記者會上表示，火勢已經失控，情況並不樂觀：「我們目前先防止火勢繼續蔓延。將採取行動盡力保護居民的財產」。
為了撲滅山火，當局派出了14架飛機以及250名消防員和軍事人員。一架水上轟炸機在16日下午抵達，另外兩架預計於17日上午抵達。
專家：未來情況恐怕只會更糟
據《路透社》報道，現在當地氣溫晚上雖然僅有攝氏20度左右，但風力會再增強，恐怕會助長火勢。當地的救難指揮官馬丁內斯（Pedro Martinez）表示，不排除將會出現更嚴重的大火。
當地媒體加那利廣播電台報道，田尼利夫島東北部目前已疏散六個村莊約150人，並封鎖了通往泰德火山周圍森林的道路。
上個月，西班牙的加那利群島才因為熱浪而發生一系列森林大火，如今再添一樁，令西班牙政府疲於奔命。也可以看出整個歐洲正受到全球酷熱天氣的影響甚鉅，專家就警告，未來情況恐怕只會更糟。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
Forest fires spreads across Arafo and Candelaria, Tenerife, Spain. #Wildfires#Breaking pic.twitter.com/9QSv8nREzS— Eliteworld (@eliteworldwaves) August 16, 2023