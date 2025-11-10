熱門搜尋:
國際
2025-11-10 19:34:38

西班牙度假勝地巨浪如海嘯釀3死15傷 目擊者：民眾只顧拍照

西班牙度假勝地巨浪如海嘯釀3死15傷 目擊者：民眾只顧拍照

西班牙渡假勝地特內里費島大風加漲潮，形成如海嘯般的巨浪。(路透社)

西班牙渡假勝地特內里費島(Tenerife)周六(8日)出現如海嘯般的巨浪，造成3人死亡，另有15人受傷。報道稱，一個巨浪捲走10人到海中，當中一名女子心臟病發死亡，另有3人傷勢嚴重。一名男子稱，他見到有人被沖落海揮手求救，立即脫掉衣服跳入水中，成功抓著3人，「但救不到一名女子，因她當時已死去」。另一目擊者說，已叫那些人拍照的人遠離海浪，惟「無人聽入耳」。

特內里費島是加那利群島(Canary Islands)八個島嶼中最大的一個。死傷者來自4宗不同事故，分別於島上南面和北面地區La Guancha、Puerto de la Cruz和Santa Cruz de Tenerife的海灘發生，當中一名遭海浪沖入海中的男子由拯救直升機送往醫院，但搶救無效。另一男子被發現浮屍海中。當局已警告民眾，漲潮加上強風將掀起巨浪，不要到沿岸，也不要為了拍攝巨浪滔天的打卡照和拍片而涉險。

