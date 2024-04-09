西班牙廢除黃金簽證 指樓市炒賣導致年輕人與家庭「無屋住」

西班牙實施「黃金簽證」計劃，容許投資50萬歐元(約425萬港元)房地產的外國人獲得居留權，但首相桑切斯周一(8日)宣布將取消這項計劃，以遏止危害許多西班牙城市的房產投機行為。
桑切斯探訪南部塞維亞(Seville)附近地區時說，政府將「廢除容許以50萬歐元的房地產投資換取居留權的所謂黃金簽證計劃」，內閣會議將於周二通過這項措施，好讓政府打擊炒賣房地產行為，因為這導致許多年輕人和家庭沒房子住。
首相：大城市樓房供應緊張
黃金簽證計劃於2013年開始實施，當時經濟不振的西班牙希望吸引外國資金，於是開放非歐盟國家人士投資房地產或西班牙企業至少50萬歐元，可取得3年工作及居留權。
桑切斯說：「如今，每100張這種性質的簽證，就有94張與集中在大都市的房地產投資有關。」他指，巴塞隆拿、馬德里、馬拉加(Malaga)、阿利坎特(Alicante)、瓦倫西亞(Valencia)，以及地中海的西班牙屬巴利亞利群島(Balearic Islands)，這些地區「面臨非常緊繃的房市，在這些地方生活、工作、繳稅的人幾乎不可能找到合適的房子」。
希臘收緊黃金簽證投資規定
南歐數國在金融危機期間實施黃金簽證計劃吸引外資，但近月來相繼收緊限制或撤銷計劃，以減緩國內住房供應緊張。其中，去年2月，葡萄牙終止導致房價大漲的黃金簽證計劃；希臘上月底也收緊類似簽證計劃的限制，將投資條件提高到80萬歐元(約680萬港元)。
文化部長斥黃金簽證「讓歐洲顏面掃地」
左翼西班牙文化部長烏爾塔森(Ernest Urtasun)批評，這種簽證「讓歐洲顏面掃地；不能只因為一個人家財萬貫就發居留證給他」。歐盟2019年呼籲成員國嚴格管理這類簽證計劃，因為這些計劃大多對富裕的中國和俄羅斯投資者有利。歐盟並警告，還可能會助長貪腐和洗錢罪行。
西班牙政府數據顯示，自黃金簽證計劃展開的2013年到22年11月，共發出近5,000張簽證。根據「國際透明組織」(Transparency International)2023年報告，取得最多簽證的是中國投資者，其次是俄羅斯人，報告質疑當局是否調查過這些外資來源。
地產網站指住房問題非出於黃金簽證
但房地產網站Idealista認為，取消黃金簽證不太可能影響房市，因為在這段時間售出的450萬間住房，只有不到0.1%是在簽證計劃下購買。網站發言人伊納瑞塔(Francisco Inareta)指出，西班牙的居住問題起因不是黃金簽證計劃，而是供應不足和需求激增，「今天宣布的措施把焦點放在跨國買家，而不是鼓勵增加市場上的新房供應，這是又一次誤診」。