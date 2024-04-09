西班牙廢除黃金簽證 指樓市炒賣導致年輕人與家庭「無屋住」

西班牙實施「黃金簽證」計劃，容許投資50萬歐元(約425萬港元)房地產的外國人獲得居留權，但首相桑切斯周一(8日)宣布將取消這項計劃，以遏止危害許多西班牙城市的房產投機行為。

桑切斯探訪南部塞維亞(Seville)附近地區時說，政府將「廢除容許以50萬歐元的房地產投資換取居留權的所謂黃金簽證計劃」，內閣會議將於周二通過這項措施，好讓政府打擊炒賣房地產行為，因為這導致許多年輕人和家庭沒房子住。

首相：大城市樓房供應緊張

黃金簽證計劃於2013年開始實施，當時經濟不振的西班牙希望吸引外國資金，於是開放非歐盟國家人士投資房地產或西班牙企業至少50萬歐元，可取得3年工作及居留權。