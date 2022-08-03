西班牙擬修法加強保護動物 禁寵物店賣貓狗雪貂 加重棄養虐待動物罰則

這是西班牙在動物福利立法進程上，跨進的一大步。政府發言人羅德里格斯(Isabel Rodríguez)表示，這是一項創先河的法案，為保護和保障動物福利提供了法律框架。

當地傳媒報道，西班牙部長理事會批准由社會權利部長貝拉拉(Ione Belarra)倡議的第二輪動物保護法修正案，法案即將展開議會程序，國會議員將就修正案進行磋商。

西班牙政府周一批准第二輪動物保護法修正案，加重虐待、棄養、犧牲動物的罰則，施虐者最高可罰款20萬歐元(約160萬港元)，並將禁止寵物店販賣狗、貓和雪貂，以保護動物權益和福利。

修正案最具突破性的部分，在於對寵物「商業化」的限制。只有已登記的專業繁殖人士才能進行配種繁殖，也禁止寵物店出於販售目的，向公眾展示狗、貓和雪貂。

所有寵物都須取得身份辨識，所有寵物狗將被視為「伴侶動物」。導盲犬、警犬、獵犬和牧羊犬等「工作犬」，將有額外條文來保障牠們的活動安全。

西班牙鬥牛不受保障

除了禁止馬戲團使用野生動物，動物園和海洋公園也將轉型為本地物種的保育中心，並將禁止任何可能傷害或導致動物死亡的表演和活動，例如鬥雞和射鴿等。

然而，新法例所保障的動物不包括西班牙熱門的鬥牛、食用動物，以及用於實驗、研究、教學目的的動物。

至於一向不受法例保護的獵犬，這次終於被納入法例中。獵人必須到「伴侶動物登記處」登記飼養的獵犬，狗隻的身份會與獵人的狩獵許可證連繫上，以便當局管理獵人對待獵犬的行為。