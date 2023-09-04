西班牙暴雨｜24小時雨量破215毫米！多地災情嚴重　泥流湧上馬路(有片)

西班牙早前因熱浪侵襲，爆發山林野火後，2日起又受風暴影響暴雨成災。中部、北部和西部等多個地區都傳出洪水災情。首都馬德里當局要求居民留在家裡，當地列車停駛，取消了3日晚間西甲足球聯賽馬德里體育會主場對西維爾的賽事。

馬德里市長也在社群平台發文呼籲，由於特殊和不正常的降雨量，要求所有居民待在家中，盡量不要出門，緊急服務部門也向民眾發送訊息，提醒他們有洪水風險，建議民眾不要使用車輛。氣象單位也警告，這場暴雨會持續至4日，很可能打破馬德里自1972年以來的降雨量記錄，必須提高警覺。

西甲馬體會鬥西維爾取消

西班牙國家鐵路局表示，已取消馬德里到東部沿海地區華倫西亞（Valencia）之間的火車，其他多數路線也停駛。馬德里緊急服務部門表示，該市已啟動應對洪水的措施，已向馬德里居民發送簡訊，指示他們待在家裡並避免使用汽車。此外，西甲足球聯賽球隊馬德里體育會主場對西維爾也因暴雨取消。 馬德里體育會發聲明稱，「經過西班牙足總、國家體育局及兩球會磋商後，聯賽會作出比賽延期的安排」。

西班牙其他地區也傳出嚴重災情，東部的卡斯特羅省（Castelló），當地水深及腰，有司機受困路上需由消防員營救。加泰隆尼亞的阿爾卡納爾（Alcanar）雨量更為驚人，過去24小時有約215毫米降雨，導致河水暴漲氾濫成災，滾滾泥流湧到馬路上，居民無法外出。東北部的亞拉岡（Aragon）地區，有2名登山客不幸喪命。

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