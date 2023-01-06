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國際
2023-01-06 14:29:00

西班牙有民宅被揭私藏5000年歷史頭骨　檢近350件文物(有片)

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西班牙東部阿利坎特省(Alicante)日前有2間民宅被揭發私藏遺骸、陶器等歷史文物。警方經過調查後，發現一些碎片竟可追溯至4,0005,000年前，2名收藏家恐怕面臨被控盜取文物。另外，有專家認為，文物沒有留下官方辨識文件，只有一本家族世襲的手抄本，因此還需等到進一步的分析研究。

西班牙有民宅被揭私藏5000年歷史頭骨，檢近350件文物。(Twitter)

西班牙有民宅被揭私藏5000年歷史頭骨，檢近350件文物。(Twitter)

《衛報》(The Guardian)報道，西班牙阿利坎特省村莊Gata de Gorgos當地警方，去年11月接獲舉報，表示有2間民宅私藏了許多歷史文物，警方前往了解後證實，民宅藏有大量文物。警方除了發現近350件考古文物，包含青銅時期的磨坊、羅馬時期的織布機以及腓尼基的雙耳細頸瓶等，生物的骨頭碎片更是多達200多塊。

住宅內發現近350件考古文物。(Twitter) 住宅內發現近350件考古文物。(Twitter)

屋主稱文物從親戚繼承得來

有考古學家確認，部分骨頭碎片可追溯到40005000年前，所有的文物證明只有一本家族流傳的手抄本。屋主告訴警方，文物皆是從去世的親戚處繼承得來，然而沒有可靠的文件來說明文物來源，警方認定這些收藏是非法。目前有2名男子正接受調查，他們可能因盜取具歷史、藝術、文化或科學價值的文物而面臨起訴。

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