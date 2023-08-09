西班牙演員兒子泰國殺害外科醫生　將屍體肢解丟棄於不同地點

西班牙演員魯道夫 · 桑丘（Rodolfo Sancho）的29歲兒子丹尼爾 · 桑丘（Daniel Sancho ）在泰國殺害了一名外科醫生，將他的屍體肢解後丟棄在多處。

清潔工在垃圾桶中發現屍塊

丹尼爾在3日到泰國警局報案，稱自己的朋友，44歲的埃德溫·阿里塔·阿特亞加（Edwin Arrieta Arteaga）已經失蹤多日，而就在當天早上，才有一名清潔工在垃圾桶中發現人類屍塊，隔天同一地點，又出現了更多屍塊，引起警方注意。經過DNA檢驗，確認屍體的身分就是埃德溫，當警方對丹尼爾進行訊問時，他才開口坦承，自己是因為受不了埃德溫一再糾纏，才會對其痛下殺手，接着他帶警員來到七處不同的棄屍點，找回裝在塑膠袋中的屍塊。

目前丹尼爾被關押在蘇梅島監獄，警方經過後續調查，發現他在1日就提前購買了一把刀、橡膠手套和一瓶清潔劑，懷疑這一切都是預謀犯案，由於還有屍塊尚未尋回，目前整起案件還在偵辦中。丹尼爾出生在演員世家，爸爸魯道夫 · 桑丘（Rodolfo Sancho）因演出連續劇《時間管理局》打開知名度，媽媽是女演員西爾維婭·布龍查洛（Silvia Bronchalo），祖父是已故演員賈西亞· 桑丘。

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